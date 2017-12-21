Команда кирсановского «Кристалла» выполнила и перевыполнила нормативы ГТО Комментариев: 0 Команда ООО «Кристалл» успешно приняла участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – основа физического воспитания здорового населения России. Нормативы ГТО задают ориентиры силы, скорости и выносливости для разных возрастных групп населения. Участники спортивных состязаний разделены на 11 возрастных групп, которые называют ступенями. Команда «Кристалла» из 14 человек выступила сразу в трех ступенях.



В шестой ступени выступали участники в возрасте 18-29 лет: Максим Винокуров, Андрей Зайцев, Антон Карякин, Павел Конев, Илья Колдин, Ян Коноплев, Алексей Михайлов, Александр Прохоров, Николай Прохоров. Отметим, что братья Александр и Николай Прохоровы стали нашими рекордсменами по подтягиваниям и рывку гири. Николай подтянулся 17 раз, а Александр выполнил рывок 16-киллограмовой гири 50 раз! Максим Винокуров сдал все нормативы с высокими результатами, и выполнил прыжок в длину на рекордные 243 см.



В седьмой ступени выступали участники в возрасте 30-39 лет: Сергей Гундров, Александр Миркин, Вера Некрылова, Алексей Петров. В восьмой ступени выступил Игорь Гриднев. Вера Некрылова выполнила упражнение на пресс 50 раз, Алексей Петров сделал рывок пудовой гири 41 раз, а Сергей Гундуров – 40 раз. Команда ООО «Кристалл» успешно приняла участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – основа физического воспитания здорового населения России. Нормативы ГТО задают ориентиры силы, скорости и выносливости для разных возрастных групп населения. Участники спортивных состязаний разделены на 11 возрастных групп, которые называют ступенями. Команда «Кристалла» из 14 человек выступила сразу в трех ступенях.В шестой ступени выступали участники в возрасте 18-29 лет: Максим Винокуров, Андрей Зайцев, Антон Карякин, Павел Конев, Илья Колдин, Ян Коноплев, Алексей Михайлов, Александр Прохоров, Николай Прохоров. Отметим, что братья Александр и Николай Прохоровы стали нашими рекордсменами по подтягиваниям и рывку гири. Николай подтянулся 17 раз, а Александр выполнил рывок 16-киллограмовой гири 50 раз! Максим Винокуров сдал все нормативы с высокими результатами, и выполнил прыжок в длину на рекордные 243 см.В седьмой ступени выступали участники в возрасте 30-39 лет: Сергей Гундров, Александр Миркин, Вера Некрылова, Алексей Петров. В восьмой ступени выступил Игорь Гриднев. Вера Некрылова выполнила упражнение на пресс 50 раз, Алексей Петров сделал рывок пудовой гири 41 раз, а Сергей Гундуров – 40 раз.



