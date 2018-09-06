В ходе миграции Тамбовская область потеряла 3850 человек Комментариев: 0

В Тамбовской области сложилась тяжелая ситуация с выездом местного населения в другие регионы России и за рубеж. Так, за январь-июль 2018 года в Тамбовскую область приехало 20436 человек, а выехало 24286 человек. Таким образом, в миграционном обмене наш регион потерял 3850 человек, такие данные приводит Тамбовстат.



Среди прибывших 15888 человек приехали к нам из других регионов России, а 3320 мигрантов прибыли из СНГ. По сравнению с прошлым годом количество приехавших россиян увеличилось, а количество иностранцев снизилось.



Многие россияне выбирают сельскую местность Тамбовской области, чтобы заниматься фермерством. Зачастую жители Москвы и Подмосковья, уставшие от больших городов, решают продать все имущество ради жизни в деревне. Таких людей во время экономического кризиса становится все больше и это помогает вернуть население в обезлюдившие сельские просторы Тамбовщины. Одним из таких стал фермер Андрей Власов, переехавший с супругой из Москвы в Ржаксинский район.

В Тамбовской области сложилась тяжелая ситуация с выездом местного населения в другие регионы России и за рубеж. Так, за январь-июль 2018 года в Тамбовскую область приехало 20436 человек, а выехало 24286 человек. Таким образом, в миграционном обмене наш регион потерял 3850 человек, такие данные приводит Тамбовстат.Среди прибывших 15888 человек приехали к нам из других регионов России, а 3320 мигрантов прибыли из СНГ. По сравнению с прошлым годом количество приехавших россиян увеличилось, а количество иностранцев снизилось.Многие россияне выбирают сельскую местность Тамбовской области, чтобы заниматься фермерством. Зачастую жители Москвы и Подмосковья, уставшие от больших городов, решают продать все имущество ради жизни в деревне. Таких людей во время экономического кризиса становится все больше и это помогает вернуть население в обезлюдившие сельские просторы Тамбовщины. Одним из таких стал фермер Андрей Власов, переехавший с супругой из Москвы в Ржаксинский район.



