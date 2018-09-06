Тамбовский велопутешественник отправляется в Америку Комментариев: 0

Тамбовский велосипедист Александр Осипов 9 сентября отправится в Америку, чтобы стартовать с побережья Аляски и финишировать в столице Мексики городе Мехико. Таким образом, этим маршрутом велопутешественник сможет завершить кругосветное велопутешествие, которое он начал много лет назад.



Осипов приурочил свое велопутешествие 100-летию первого кругосветного путешествия на велосипеде Онисима Панкратова, который проехал 50 тысяч километров за 748 дней.



В 21 веке тамбовчанин в среднем за день преодолевает по 150 километров, поэтому путь длиной в 15 тысяч километров Осипов должен проехать за 90 дней. В Тамбов велопутешественник вернется уже в 2019 году. Велосипед уже готов к перелету. Собраны вещи. Упакована палатка. 9 сентября тамбовчанин Александр Осипов отравится в третью часть своего кругосветного путешествия. И сегодня удачно пройти намеченный маршрут ему пожелал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов и журналисты региона.



Как сообщает пресс-служба обладминистрации, путешественник стартует в самой крайней северной точке Панамериканского шоссе — самой длинной автодороги в мире, и самой северной точке Трансаляскинского нефтепровода - Прадхо-Бей. Далее путь тамбовского путешественника пройдет через Канаду, Соединенные штаты Америки и завершится в Мексике. Тамбовский велосипедист Александр Осипов 9 сентября отправится в Америку, чтобы стартовать с побережья Аляски и финишировать в столице Мексики городе Мехико. Таким образом, этим маршрутом велопутешественник сможет завершить кругосветное велопутешествие, которое он начал много лет назад.Осипов приурочил свое велопутешествие 100-летию первого кругосветного путешествия на велосипеде Онисима Панкратова, который проехал 50 тысяч километров за 748 дней.В 21 веке тамбовчанин в среднем за день преодолевает по 150 километров, поэтому путь длиной в 15 тысяч километров Осипов должен проехать за 90 дней. В Тамбов велопутешественник вернется уже в 2019 году. Велосипед уже готов к перелету. Собраны вещи. Упакована палатка. 9 сентября тамбовчанин Александр Осипов отравится в третью часть своего кругосветного путешествия. И сегодня удачно пройти намеченный маршрут ему пожелал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов и журналисты региона.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, путешественник стартует в самой крайней северной точке Панамериканского шоссе — самой длинной автодороги в мире, и самой северной точке Трансаляскинского нефтепровода - Прадхо-Бей. Далее путь тамбовского путешественника пройдет через Канаду, Соединенные штаты Америки и завершится в Мексике.



