Тамбовские сельские врачи получили по 1,5 миллиона рублей Комментариев: 0

Выплаты по 1,5 миллиона рублей в рамках программы «Земский фельдшер» получили 7 докторов и 13 фельдшеров, которые трудоустроились в Котовске, а также в Бондарском, Кирсановском, Моршанском, Никифоровском, Рассказовском, Сосновском и Тамбовском районах.



Принять участие в программе может любой дипломированный специалист в возрасте до 55 лет. По условиям контракта он обязан отработать в сельской местности не менее пяти лет.



«Работа на селе имеет свою специфику. Особенно это касается фельдшеров, которые должны быть готовы в любое время суток прийти на помощь людям, у которых проблемы со здоровьем. Они также обязаны на постоянной основе проводить профилактическую работу с населением. Например, сейчас, до наступления холодов, крайне важно грамотно провести кампанию по вакцинации от гриппа. Прививки необходимо сделать всем гражданам из группы риска. Фельдшерам предстоит разъяснить людям, почему это важно», - отметила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина. Выплаты по 1,5 миллиона рублей в рамках программы «Земский фельдшер» получили 7 докторов и 13 фельдшеров, которые трудоустроились в Котовске, а также в Бондарском, Кирсановском, Моршанском, Никифоровском, Рассказовском, Сосновском и Тамбовском районах.Принять участие в программе может любой дипломированный специалист в возрасте до 55 лет. По условиям контракта он обязан отработать в сельской местности не менее пяти лет.«Работа на селе имеет свою специфику. Особенно это касается фельдшеров, которые должны быть готовы в любое время суток прийти на помощь людям, у которых проблемы со здоровьем. Они также обязаны на постоянной основе проводить профилактическую работу с населением. Например, сейчас, до наступления холодов, крайне важно грамотно провести кампанию по вакцинации от гриппа. Прививки необходимо сделать всем гражданам из группы риска. Фельдшерам предстоит разъяснить людям, почему это важно», - отметила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.



