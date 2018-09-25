Татьяна Уварова представляет Тамбовскую область на конкурсе «Учитель года России-2018» Комментариев: 0



Как сообщает обладминистрация, в течение недели 85 финалистов конкурса будут проводить уроки и классные часы, выступать на методических семинарах и презентовать образовательные проекты в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. В частности, методическую грамотность, умение соотносить педагогическую теорию с практикой конкурсанты продемонстрировали на специальном конкурсном задании «Методический семинар». А уже завтра для них стартует главное конкурсное испытание – открытые уроки. Итоги первого тура финала конкурса будут подведены в субботу, 29 сентября. По его результатам дальнейшую борьбу за звание лучшего педагога России продолжат пятнадцать лауреатов.



Педагоги и учащиеся уваровского лицея учителя русского языка и литературы Татьяну Уварову ценят, любят и уважают. За твердость убеждений, целеустремленность, увлеченность делом, которое выбрала. Она ходит с ребятами в походы, ставит с ними номера художественной самодеятельности для городских праздников, гордится успехами своих воспитанников. «Мне нравится работать в школе, потому что здесь чувствуешь свою сопричастность к будущему», - написала в своей анкете учитель русского языка и литературы лицея имени А.И. Данилова города Уварово Татьяна Уварова. Весной этого года педагог стала победителем муниципального, а затем и регионального этапа конкурса «Учитель года» и получила право представлять Тамбовщину на всероссийском уровне. Финальные испытания конкурса проходят в эти дни в городе Санкт-Петербург.Как сообщает обладминистрация, в течение недели 85 финалистов конкурса будут проводить уроки и классные часы, выступать на методических семинарах и презентовать образовательные проекты в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга. В частности, методическую грамотность, умение соотносить педагогическую теорию с практикой конкурсанты продемонстрировали на специальном конкурсном задании «Методический семинар». А уже завтра для них стартует главное конкурсное испытание – открытые уроки. Итоги первого тура финала конкурса будут подведены в субботу, 29 сентября. По его результатам дальнейшую борьбу за звание лучшего педагога России продолжат пятнадцать лауреатов.Педагоги и учащиеся уваровского лицея учителя русского языка и литературы Татьяну Уварову ценят, любят и уважают. За твердость убеждений, целеустремленность, увлеченность делом, которое выбрала. Она ходит с ребятами в походы, ставит с ними номера художественной самодеятельности для городских праздников, гордится успехами своих воспитанников.



