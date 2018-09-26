На демографию Тамбовской области направят 30 миллиардов рублей Комментариев: 0 Чиновники администрации Тамбовской области задумались о вымирании региона. В администрации региона прошло первое заседание проектного комитета по реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области под председательством вице-губернатора Натальи Астафьевой. В Тамбовской области будут реализовывать нацпроект «Демография», в рамках которого предусмотрено пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание «яслей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».



Как торжественно заявила начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова, в нашей области разработаны и реализуются собственные меры поддержки семей с детьми. В их числе предоставление материнского капитала на третьего ребенка, который составляет 100 тысяч рублей, выплата ежемесячного пособия в три тысячи рублей молодым женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, полное субсидирование процентной ставки по ипотеке многодетным семьям.



На реализацию этого проекта в Тамбовской области с 2019 по 2024 годы планируется направить более 30 миллиардов рублей. Немалая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.



Риторические вопросы: Есть в Тамбовской области специалисты-демографы? Используют ли чиновники при разработке амбициозных проектов данные демографической экспертизы? Чиновники администрации Тамбовской области задумались о вымирании региона. В администрации региона прошло первое заседание проектного комитета по реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области под председательством вице-губернатора Натальи Астафьевой. В Тамбовской области будут реализовывать нацпроект «Демография», в рамках которого предусмотрено пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание «яслей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».Как торжественно заявила начальник регионального управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова, в нашей области разработаны и реализуются собственные меры поддержки семей с детьми. В их числе предоставление материнского капитала на третьего ребенка, который составляет 100 тысяч рублей, выплата ежемесячного пособия в три тысячи рублей молодым женщинам, родившим первого ребенка до 25 лет, полное субсидирование процентной ставки по ипотеке многодетным семьям.На реализацию этого проекта в Тамбовской области с 2019 по 2024 годы планируется направить более 30 миллиардов рублей. Немалая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.



