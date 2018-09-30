После имиджевых потерь воронежский вице-губернатор уйдет в отставку Комментариев: 0 Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов, получивший 23 оклада после выхода на пенсию, а потом восстановленный на работе, уйдет в отставку по собственному желанию. Кроме того, чиновник будет получать надбавки к пенсии в размере 75% к пенсии.



Вице-губернатор Агибалов получил единовременную выплату в размере 223882 рубля. Это не означает, что зарплата на такой должности составляет 10 тысяч рублей в месяц, на самом деле доход чиновника складывается из всевозможных надбавок, которые назначаются руководителем.



Для недавно избранного губернатора Александра Гусева эта история может очень сильно ухудшить его положение в рейтинге губернаторов. В Москве пристально следят за скандалами, связанными с первыми лицами регионов. Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов, получивший 23 оклада после выхода на пенсию, а потом восстановленный на работе, уйдет в отставку по собственному желанию. Кроме того, чиновник будет получать надбавки к пенсии в размере 75% к пенсии.Вице-губернатор Агибалов получил единовременную выплату в размере 223882 рубля. Это не означает, что зарплата на такой должности составляет 10 тысяч рублей в месяц, на самом деле доход чиновника складывается из всевозможных надбавок, которые назначаются руководителем.Для недавно избранного губернатора Александра Гусева эта история может очень сильно ухудшить его положение в рейтинге губернаторов. В Москве пристально следят за скандалами, связанными с первыми лицами регионов.



