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После имиджевых потерь воронежский вице-губернатор уйдет в отставку

Сегодня, 08:03
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После имиджевых потерь воронежский вице-губернатор уйдет в отставкуВоронежский вице-губернатор Юрий Агибалов, получивший 23 оклада после выхода на пенсию, а потом восстановленный на работе, уйдет в отставку по собственному желанию. Кроме того, чиновник будет получать надбавки к пенсии в размере 75% к пенсии.

Вице-губернатор Агибалов получил единовременную выплату в размере 223882 рубля. Это не означает, что зарплата на такой должности составляет 10 тысяч рублей в месяц, на самом деле доход чиновника складывается из всевозможных надбавок, которые назначаются руководителем.

Для недавно избранного губернатора Александра Гусева эта история может очень сильно ухудшить его положение в рейтинге губернаторов. В Москве пристально следят за скандалами, связанными с первыми лицами регионов.
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