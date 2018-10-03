Лапша «Доширак» не вредна, а чипсы тоже? Комментариев: 0



«В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку», – рассказывает Елена Сергеевна Семиченко.



В бульоне кроме воды, крахмала, соли и пальмового масла, содержатся сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты, бензоат натрия. Сорбиновая и бензойная кислоты – природные соединения, содержатся в плодах ягод. Обе кислоты являются консервантами и добавляются в пищевые продукты.



Там же содержится глутамат натрия, про который слагают страшные легенды. Но это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке». По мнению ученых СибГУ им. М.Ф. Решетнева, лапша «Доширак» не вредна для здоровья. Резонансное заявление химика Елены Семиченко наделало немало шума в СМИ. По мнению Семиченко, лапша «Доширак» – сертифицированный продукт, разрешенный в России к продаже и употреблению. Он прошел проверки, а значит, его можно употреблять. Вы точно не отравитесь, если употреблять лапшу в разумных количествах.«В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку», – рассказывает Елена Сергеевна Семиченко.В бульоне кроме воды, крахмала, соли и пальмового масла, содержатся сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты, бензоат натрия. Сорбиновая и бензойная кислоты – природные соединения, содержатся в плодах ягод. Обе кислоты являются консервантами и добавляются в пищевые продукты.Там же содержится глутамат натрия, про который слагают страшные легенды. Но это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке».



