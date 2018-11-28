Стоимость хвойной лапки и ёлки в Тамбове Комментариев: 0



Стоимость новогодней ёлки в Тамбове останется на уровне прошлого года, то есть в пределах 300-1000 рублей. Заготовка хвойных деревьев к Новому году ведется на лесных участках, подлежащих расчистке. Словом, там, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Специалисты лесничеств заранее подобрали необходимые лесные участки. В основном, это участки под линиями ЛЭП и возле дорог, которые регулярно подвергаются расчистке от растительности. В регионе делается все необходимое, чтобы последствия заготовки новогодних сосен для леса были минимальными.



В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. В Тамбовской области началась заготовка новогодних сосен. Как пояснил заместитель начальника регионального управления лесами Д.Ф. Налдеев, по закону заготавливать ели к Новому году гражданам самостоятельно запрещено. Но проблем не будет: каждый желающий сможет в декабре приобрести понравившееся зеленое новогоднее деревце или хвойную лапку на официальных елочных базарах.Стоимость новогодней ёлки в Тамбове останется на уровне прошлого года, то есть в пределах 300-1000 рублей. Заготовка хвойных деревьев к Новому году ведется на лесных участках, подлежащих расчистке. Словом, там, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Специалисты лесничеств заранее подобрали необходимые лесные участки. В основном, это участки под линиями ЛЭП и возле дорог, которые регулярно подвергаются расчистке от растительности. В регионе делается все необходимое, чтобы последствия заготовки новогодних сосен для леса были минимальными.В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.



