Фальсифицированную икру продают в Тамбовской области Комментариев: 0

В Тамбовской области выявлены факты оборота фальсифицированной лососевой зернистой баночной икры, на маркировке которой указаны производители: ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д. 5); ООО «САХАЛ» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, д. 13). Указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют, а продукция маркируется с использованием несуществующих адресов «предприятиями-призраками».



В магазинах сейчас много красной икры по цене ниже рыночной. Икра лососевых пород рыб – ценный продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Тамбовской области рекомендует придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести качественную и безопасную икру на Новогодний стол:



- не следует приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

- необходимо внимательно прочитать этикетку, на которой должно быть написано название рыбы, из которой была взята икра, дата изготовления и дата фасовки;

- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Причем, надпись должна быть «выбита» изнутри;

- не следует приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли, как консервант, но с 2010 года она была запрещена, т.к. при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 (сорбиновая кислота) и Е-211 (бензоат натрия);

- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

- икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.



Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 град. С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

В Тамбовской области выявлены факты оборота фальсифицированной лососевой зернистой баночной икры, на маркировке которой указаны производители: ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д. 5); ООО «САХАЛ» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, д. 13). Указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют, а продукция маркируется с использованием несуществующих адресов «предприятиями-призраками».В магазинах сейчас много красной икры по цене ниже рыночной. Икра лососевых пород рыб – ценный продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Тамбовской области рекомендует придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести качественную и безопасную икру на Новогодний стол:- не следует приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;- необходимо внимательно прочитать этикетку, на которой должно быть написано название рыбы, из которой была взята икра, дата изготовления и дата фасовки;- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Причем, надпись должна быть «выбита» изнутри;- не следует приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли, как консервант, но с 2010 года она была запрещена, т.к. при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 (сорбиновая кислота) и Е-211 (бензоат натрия);- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;- икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 град. С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.



