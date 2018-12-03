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Фальсифицированную икру продают в Тамбовской области

Вчера, 17:10
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Фальсифицированную икру продают в Тамбовской области

В Тамбовской области выявлены факты оборота фальсифицированной лососевой зернистой баночной икры, на маркировке которой указаны производители: ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д. 5); ООО «САХАЛ» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, д. 13). Указанные изготовители производственную деятельность не осуществляют, а продукция маркируется с использованием несуществующих адресов «предприятиями-призраками».

В магазинах сейчас много красной икры по цене ниже рыночной. Икра лососевых пород рыб – ценный продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Тамбовской области рекомендует придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести качественную и безопасную икру на Новогодний стол:

- не следует приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
- необходимо внимательно прочитать этикетку, на которой должно быть написано название рыбы, из которой была взята икра, дата изготовления и дата фасовки;
- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Причем, надпись должна быть «выбита» изнутри;
- не следует приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли, как консервант, но с 2010 года она была запрещена, т.к. при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 (сорбиновая кислота) и Е-211 (бензоат натрия);
- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;
- икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;
- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;
- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;
- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 град. С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.
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