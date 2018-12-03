МЧС предупреждает о мокром снеге в Тамбове Комментариев: 0

5 декабря в Тамбове и области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 5-10 м/с.Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.



МЧС предупреждает, что при таких погодных условиях могут возникнуть происшествия, связанные с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при проведении аварийно - спасательных работ.



Главным управлением МЧС России по Тамбовской области были проинформированы органы местного самоуправления нашего региона о возможных неблагоприятных условиях. В связи с возможным ухудшением погоды для органов управления и сил постоянной готовности Главного управления МЧС России по Тамбовской области и подчиненных подразделений с 18.00 будет введен режим «Повышенная готовность». Развернут оперативный штаб по контролю за метеорологической обстановкой и готовности сил и средств к ликвидации возможных ЧС.



При движении в тумане следует учитывать, что расстояния до движущихся и неподвижных предметов кажутся больше, чем на самом деле. Туман также меняет цвета, кроме красного. Зеленый цвет кажется – желтым, желтый – красноватым. Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция. Знайте, что габаритные огни просматривающиеся впереди могут оказаться не двигающегося, а стоящего автомобиля. Прежде, чем менять полосу движения необходимо подать звуковой сигнал. Двигаться в тумане необходимо с включенными противотуманными задними и передними огнями. 5 декабря в Тамбове и области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 5-10 м/с.Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.МЧС предупреждает, что при таких погодных условиях могут возникнуть происшествия, связанные с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при проведении аварийно - спасательных работ.Главным управлением МЧС России по Тамбовской области были проинформированы органы местного самоуправления нашего региона о возможных неблагоприятных условиях. В связи с возможным ухудшением погоды для органов управления и сил постоянной готовности Главного управления МЧС России по Тамбовской области и подчиненных подразделений с 18.00 будет введен режим «Повышенная готовность». Развернут оперативный штаб по контролю за метеорологической обстановкой и готовности сил и средств к ликвидации возможных ЧС.При движении в тумане следует учитывать, что расстояния до движущихся и неподвижных предметов кажутся больше, чем на самом деле. Туман также меняет цвета, кроме красного. Зеленый цвет кажется – желтым, желтый – красноватым. Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция. Знайте, что габаритные огни просматривающиеся впереди могут оказаться не двигающегося, а стоящего автомобиля. Прежде, чем менять полосу движения необходимо подать звуковой сигнал. Двигаться в тумане необходимо с включенными противотуманными задними и передними огнями.



