Чтобы не провалиться под лёд в Тамбовской области Комментариев: 0



Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах, ставках лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.



Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.



Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.



Что делать, если вы провалились в холодную воду:

• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону - откуда пришли.

• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

В Тамбовской области каждый год из-за непрочного льда гибнут люди. Сейчас в регионе происходит ледообразование, но ещё не все водоемы безопасны для выхода на лед. ИА «Тамбов-информ» подготовило информацию о правилах поведения на льду в зимний период. При составлении материала учитывались рекомендации МЧС.Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах, ставках лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.Что делать, если вы провалились в холодную воду:• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.• Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.• Ползите в ту сторону - откуда пришли.• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу.



