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Кровавая расправа в Токаревке

Сегодня, 11:42
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Кровавая расправа в ТокаревкеВ поселке Токаревка в одном из домов по улице Медицинской 4 декабря обнаружено тело 27-летнего молодого человека с явными признаками насильственной смерти. По версии Следственного комитета, двое мужчин не имели постоянного места жительства, в связи с чем временно проживали у своего знакомого. После обеда 4 декабря между мужчинами произошла ссора. 36-летний подозреваемый схватил нож и нанес молодому человеку несколько ударов в область грудной клетки и головы. От полученных ранений потерпевший сразу скончался.

По данному факту Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 36-летний знакомый погибшего. Сейчас проводятся следственные действия с участием подозреваемого.
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Кровавая расправа в Токаревке

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