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ТГТУ организует окружной форум «Доброволец ЦФО»
Сегодня, 11:37
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7 декабря в 12.00 в гостинице «АМАКС Парк-отель» (г.Тамбов, ул.Маршала Малиновского, д.101) начнет свою работу окружной форум «Доброволец ЦФО».
Форум станет площадкой для обмена опытом и презентации новых проектов и практик среди волонтерских центров ЦФО. Будут подведены итоги года волонтера в России. Запланирована работа площадок по нескольким направлениям волонтёрства: «Событийное волонтёрство», «Социальное волонтерство», «Патриотическое волонтерство», «Медиаволонтерство». На каждой из площадок будут обсуждаться итоги 2018 года и происходить планирование мероприятий на 2019 год.
С приветственными словами к участникам форума обратятся представители Администрации Тамбовской области, ректор ТГТУ Михаил Краснянский. В рамках форума участников ожидает насыщенная образовательная и культурная программа. Одним из самых значимых событий станет конкурс волонтерских проектов.
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