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Тамбовский перинатальный центр занялся искусственным питанием
Вчера, 19:12
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В перинатальном центре Тамбова работает единственный на всю область централизованный молочный блок, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В молочном блоке готовят специализированное питание для новорождённых, соответствующее самым современным требованиям к организации искусственного вскармливания младенцев. На днях здесь состоялся мастер-класс для молодых специалистов.
Как отмечают медики, материнское молоко является оптимальным продуктом для вскармливания новорождённого, уникальность которого невозможно повторить. Однако возникают ситуации, когда вскармливание ребенка грудным молоком невозможно или возможно в ограниченном объеме, в связи с чем многих детей приходится переводить на смешанное или искусственное питание. Именно этот факт определяет актуальность разработки новых технологий для вскармливания новорождённых адаптированными молочными смесями.
В молочном блоке перинатального центра сделано все, чтобы питание маленьких пациентов было безопасным. Блок оснащен современным оборудованием и набором помещений, необходимых для строгого соблюдения требований санитарно-противоэпидемического режима при приготовлении смесей детям. В дезинфекционно-моечной машине проводится обработка детских бутылочек и сосок без применения ручного труда, воздушный проходной стерилизатор позволяет проводить стерилизацию предметов для кормления новорожденных с соблюдением технологических потоков.
Работают в молочном блоке высококлассные профессионалы, которые являются наставниками молодых специалистов. Для передачи опыта и отработки профессиональных навыков в рамках работы «Школы молодых специалистов» состоялся мастер-класс, который провела медсестра молочного блока Валентина Мухина. Молодые специалисты не только познакомились с работой подразделения, но и на практике отработали навыки разведения специализированного питания для новорождённых.
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