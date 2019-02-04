Тамбовский перинатальный центр занялся искусственным питанием Комментариев: 0

В перинатальном центре Тамбова работает единственный на всю область централизованный молочный блок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В молочном блоке готовят специализированное питание для новорождённых, соответствующее самым современным требованиям к организации искусственного вскармливания младенцев. На днях здесь состоялся мастер-класс для молодых специалистов.



Как отмечают медики, материнское молоко является оптимальным продуктом для вскармливания новорождённого, уникальность которого невозможно повторить. Однако возникают ситуации, когда вскармливание ребенка грудным молоком невозможно или возможно в ограниченном объеме, в связи с чем многих детей приходится переводить на смешанное или искусственное питание. Именно этот факт определяет актуальность разработки новых технологий для вскармливания новорождённых адаптированными молочными смесями.



В молочном блоке перинатального центра сделано все, чтобы питание маленьких пациентов было безопасным. Блок оснащен современным оборудованием и набором помещений, необходимых для строгого соблюдения требований санитарно-противоэпидемического режима при приготовлении смесей детям. В дезинфекционно-моечной машине проводится обработка детских бутылочек и сосок без применения ручного труда, воздушный проходной стерилизатор позволяет проводить стерилизацию предметов для кормления новорожденных с соблюдением технологических потоков.



Работают в молочном блоке высококлассные профессионалы, которые являются наставниками молодых специалистов. Для передачи опыта и отработки профессиональных навыков в рамках работы «Школы молодых специалистов» состоялся мастер-класс, который провела медсестра молочного блока Валентина Мухина. Молодые специалисты не только познакомились с работой подразделения, но и на практике отработали навыки разведения специализированного питания для новорождённых. В перинатальном центре Тамбова работает единственный на всю область централизованный молочный блок, сообщает пресс-служба обладминистрации.В молочном блоке готовят специализированное питание для новорождённых, соответствующее самым современным требованиям к организации искусственного вскармливания младенцев. На днях здесь состоялся мастер-класс для молодых специалистов.Как отмечают медики, материнское молоко является оптимальным продуктом для вскармливания новорождённого, уникальность которого невозможно повторить. Однако возникают ситуации, когда вскармливание ребенка грудным молоком невозможно или возможно в ограниченном объеме, в связи с чем многих детей приходится переводить на смешанное или искусственное питание. Именно этот факт определяет актуальность разработки новых технологий для вскармливания новорождённых адаптированными молочными смесями.В молочном блоке перинатального центра сделано все, чтобы питание маленьких пациентов было безопасным. Блок оснащен современным оборудованием и набором помещений, необходимых для строгого соблюдения требований санитарно-противоэпидемического режима при приготовлении смесей детям. В дезинфекционно-моечной машине проводится обработка детских бутылочек и сосок без применения ручного труда, воздушный проходной стерилизатор позволяет проводить стерилизацию предметов для кормления новорожденных с соблюдением технологических потоков.Работают в молочном блоке высококлассные профессионалы, которые являются наставниками молодых специалистов. Для передачи опыта и отработки профессиональных навыков в рамках работы «Школы молодых специалистов» состоялся мастер-класс, который провела медсестра молочного блока Валентина Мухина. Молодые специалисты не только познакомились с работой подразделения, но и на практике отработали навыки разведения специализированного питания для новорождённых.



