Эмигрировать из России хотят 41% молодежи Комментариев: 0 Социологи выяснили, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из страны за рубеж на постоянное место жительства, сообщает



В целом из России хочет эмигрировать 17% населения. Этот показатель становится меньше с увеличением возраста: если среди участников опроса в возврате от 25–39 лет об эмиграции говорит 24%, то среди тех, кто старше 55 лет, — лишь 5%.



Авторы исследования выяснили, что об отъезде за рубеж говорят те, кто хотел бы активнее участвовать в политике и кто не чувствует себя под защитой закона. На результаты соцопроса отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выводы «Левада-центра» «абстрактными» и «относительными». «Это не такой высокий показатель, абстрактный достаточно носит характер. Эти показатели нельзя рассматривать в отрыве от всего набора, который был в опросе», — сказал Песков.



Напомним, в июле 2018 года социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитали, что каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы переехать в другую страну. При этом самыми предпочтительными странами для переезда являются Германия, США и Испания. Социологи выяснили, что 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из страны за рубеж на постоянное место жительства, сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Левада-центр».В целом из России хочет эмигрировать 17% населения. Этот показатель становится меньше с увеличением возраста: если среди участников опроса в возврате от 25–39 лет об эмиграции говорит 24%, то среди тех, кто старше 55 лет, — лишь 5%.Авторы исследования выяснили, что об отъезде за рубеж говорят те, кто хотел бы активнее участвовать в политике и кто не чувствует себя под защитой закона. На результаты соцопроса отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выводы «Левада-центра» «абстрактными» и «относительными». «Это не такой высокий показатель, абстрактный достаточно носит характер. Эти показатели нельзя рассматривать в отрыве от всего набора, который был в опросе», — сказал Песков.Напомним, в июле 2018 года социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитали, что каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы переехать в другую страну. При этом самыми предпочтительными странами для переезда являются Германия, США и Испания.



