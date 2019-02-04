|
Полноприводная скорая по тамбовскому бездорожью
Сегодня, 11:02
Комментариев: 0
Версия для печати
Чтобы машины скорой помощи не застревали в непролазной грязи тамбовских сел власти региона решили купить для медиков Бондарского района УАЗ «Патриот Профи». Как сообщает обладминистрация, автомобиль скорой помощи оснащён полным приводом и обладает повышенной проходимостью, что немаловажно для сельской местности. Эта машина доедет к больному по любому бездорожью.
Спецавтомобиль оборудован системой кондиционирования, в нем имеются бактерицидный фильтр и облучатель, дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, измеритель кислородного пульса, глюкометр, подогреватель для инфузионных растворов, спинальный щит, шприц-пистолет для выполнения внутрикостных инъекций. Также автомобиль оборудован детскими и взрослыми реанимационными укладками, набором для принятия экстренных родов.
Благодаря новой машине в Бондарском районе полностью обновлен автопарк скорой помощи. Всего на вызовы выезжают три кареты класса «Б», оснащенные необходимым медицинским оборудованием.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.