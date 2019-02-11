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В Тамбове собирают деньги для детей больных раком
Сегодня, 22:25
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Сотрудники тамбовского регионального отделения Российского Детского фонда провели брифинг накануне Международного дня детей, больных раком, который отмечается во всём мире 15 февраля.
Ежегодно в этот день Детский фонд организует благотворительные акции, направленные на привлечение внимания общества к этой теме и оказание помощи больным детям. Этот год не стал исключением. Региональное отделение фонда направит собранные средства в помощь Казырицкому Даниле и Гусаровой Яне, которые больны раком. Помочь детям можно несколькими способами: отправив SMS на номер 3434 с текстом «Платеж(пробел)Судьба(пробел)Сумма», а также через QR-код , который можно найти на сайте www.rdftamb.ru.
А 15 февраля пройдёт акция «Добрый %». Приобретя продукцию у партнёров, участвующих в акции («Венская кондитерская», «Дебют», «Опера», «Urban Food», «Пекарня №1»), вы внесете свой вклад в благотворительный фонд – определённый процент от покупки.
Кроме того, 15 февраля сотрудники регионального отделения Российского Детского фонда навестят онкологически больных пациентов тамбовской областной детской клинической больницы.
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