В Тамбове собирают деньги для детей больных раком 0 Сотрудники тамбовского регионального отделения Российского Детского фонда провели брифинг накануне Международного дня детей, больных раком, который отмечается во всём мире 15 февраля.

Торговля алкоголем приблизится к школам 0 Минпромторг направил в правительство очередной вариант проекта постановления правительства о «радиусах трезвости». Речь о территориях, прилегающих к зданиям, где запрещена торговля алкоголем.

О реальном «росте» производства на примере Моршанска 0 Однако несмотря на некоторые успехи, тотальная деградация промышленного производства продолжается, об этом говорит ситуация в городе Моршанске, где в настоящее время завод «Моршанскхиммаш» снова находится в стадии банкротства. Когда расплатятся по долгам с рабочими и куда им идти дальше - эти

Берег реки в Мичуринске превратили в мусорную свалку 0 На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступило новое сообщение о печальной экологической ситуации в Мичуринске. Берег реки Лесной Воронеж превратили в свалку ТКО.

Поклонник Шнурова действительно просил дать ход делу о клевете 0 Тамбовский губернатор Александр Никитин попросил прокурора передать в суд дело местного журналиста Савончека.

Велосипедист чудом выжил после столкновения с автобусом 0 В 12 февраля в Уваровском районе водитель автобуса ПАЗ сбил велосипедиста, мужчину 1971 года рождения, управляющего велосипедом "Стелс" и движущегося в попутном направлении.

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам 0 В Тамбове по ул. Мичуринская в районе корпуса ТГТУ торжественно был открыт мемориал воинам-интернационалистам, которые проходили службу в республике Афганистан.

В Тамбове создали очередную префектуру 0 В школе №24 города Тамбова прошло собрание 108 жителей избирательного округа №7, где большинством голосов было принято решение о создание префектуры «Мичуринская».

В Тамбовской области возможен ураганный ветер 0 Управление МЧС по Тамбовской области предупреждает, что сегодня на территории нашей области ожидаются неблагоприятные погодные условия – осадки в виде мокрого снега, шквалистый ветер до 20 м/с.

«Дождь» обнародовал аудиозапись предположительно с участием Александра Никитина 0 В распоряжении «Дождя» оказалась аудиозапись, на которой предположительно глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, просит прокурора «согласовать» передачу в суд уголовного дела о клевете в его адрес.

Москвичка хотела травить героином тамбовчан 0 В Тамбове полицейские ночью 8 февраля с поличным задержали 29-летнюю женщину, которая пыталась организовать сеть тайников с наркотиками на улице Фабричной. В карманах одежды у нее находилось 54 грамма героина.

Рейтинг Евгения Матушкина покоряет новые вершины 0 Как и у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, у председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина медиа рейтинг покоряет новые вершины.

Горожане призывают депутатов к исполнению своих обещаний 0 История с расселением жилого многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 165а набирает новые обороты. Изначально планировалось, что на месте старого дома будет возведен новый объект, а жильцы получат равнозначное жилье, неоднократно проходили совещания на самом высоком уровне.

В Тамбове пройдет православная олимпиада 0 В Тамбове 15 февраля пройдет областная олимпиада школьников по основам православной культуры.

В Староюрьевском районе есть проблемы с уборкой снега 0 Глава сельсовета в Староюрьевском районе привлечен к административной ответственности за непринятие своевременных мер по расчистке дороги от снега. В селе Поповка после январского снегопада расчистка дороги от снежных заносов не была произведена.

Тамбовский коммунальщик присвоил 7 миллионов рублей 0 Вынесен приговор по уголовному делу о мошенническом хищении у жителей Тамбова и ресурсоснабжающих организаций более 7 млн. рублей.

В Кирсанове 95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной 0 Глава Кирсанова Сергей Павлов поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Анну Алексеевну Волосатову.

Александр Никитин: «Немедленно должны прекратить работу» 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил главе города Тамбова Сергею Чеботарёву принять меры дисциплинарного воздействия к сотрудникам администрации курирующих сферу ЖКХ, которые допустили резкий рост тарифов за услуги ЖКХ.

В России стало больше хосписов 0 Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России число врачей паллиативной помощи увеличилось с 2014 года более чем в 10 раз, а число хосписов выросло до 73.

Пять человек пострадали в ДТП на Пролетарской 0 В Тамбове 10 февраля в ДТП на улице Пролетарской пострадали пять человек.