Алкоголь будут продавать с 21 года Комментариев: 0



"Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с федеральными органами исполнительной власти", - сказала Скворцова журналистам в пятницу.



Министерство сообщало о начале подготовки данного законопроекта осенью прошлого года. В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что "есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года".



В ноябре прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако еще требуется согласовать его с федеральными органами исполнительной власти, сообщает "Интерфакс" "Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с федеральными органами исполнительной власти", - сказала Скворцова журналистам в пятницу.Министерство сообщало о начале подготовки данного законопроекта осенью прошлого года. В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что "есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года".



