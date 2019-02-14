В Тамбове можно рассказать о невыплате зарплат 0 В Тамбове 20 февраля будут ждать людей, которые столкнулись с невыплатой зарплаты. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4752) 71-02-58.

«Лысогорские санки» увидели мичуринские космические сани 0 В селе Лысые Горы 16 февраля прошел зимний фестиваль креативных санок. В России существует 25 аналогов фестиваля «Лысогорские санки».

В Моршанске откроют мемориальный комплекс 0 Первый пилон для мемориального комплекса в Моршанске изготовили на тамбовском заводе ЖБИ.

Погоду будет лихорадить от плюсовой к минусовой 0 Тамбовскую область накроет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о колебаниях от плюсовой к минусовой, прохладном северо-западном ветре.

В Тамбове прошли лихие казачьи забавы 0 На базе школы-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова в городе Тамбове прошли военно-спортивные соревнования - лихие казачьи забавы.

«С имитацией под кожу крокодила» - часы в честь 25-летия Думы 0 Вовсю идет подготовка к 25-летию Тамбовской областной Думы. Выборы в Тамбовскую областную Думу первого созыва состоялись 27 марта 1994 года, тогда в законодательный орган региона было избрано 30 депутатов.

«Читал житие святых Кирилла и Мефодия» - прошла православная олимпиада 0 В Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима прошла региональная олимпиада школьников по основам православной культуры.

Тамбовскую область покинуло почти 10 тысяч жителей 0 Особенности миграционной ситуации в Тамбовской области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества.

Продолжаются дискуссии связанные с уголовным делом о клевете 0 Тамбовское региональное отделение «Союза журналистов России» сделало заявление вокруг ситуации связанной с уголовным делом о клевете в отношении первых лиц Тамбовской области отметив, что размещенные материалы порочат честь и достоинство руководства органов исполнительной и законодательной власти

В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с махинациями в дорожном строительстве 0 14 февраля в Воронеже ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей провела круглый стол по теме: «Борьба с махинациями в сфере дорожного строительства». В мероприятии приняли участие представители: СМИ Воронежской и Тамбовской области, политических партий, члены торгово-промышленной палаты,

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант. 0 В Интернете появилось видео одиночного пикета у администрации Тамбовской области. На кадрах видно, как мужчина, как нам кажется, в тюремной робе пришел вместе с сохой к тамбовскому белому дому и пытается докричаться до губернатора.

Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения 0 Тамбовстат признал снижение реальных доходов населения. В Тамбовской области в ноябре 2018 года в сравнении с ноябрем 2017 года реальные денежные доходы на душу населения снизились на 3,1%, в сравнении с октябрем 2018 г. - на 3,5%

Алкоголь будут продавать с 21 года 0 Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако еще требуется согласовать его с федеральными органами исполнительной власти.

Замороженные пласты рыбы лежали прямо на земле 0 Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова вместе с другими службами провели рейд проверки санкционированных мест торговли, в том числе на улицах Ивана Франко и Чичканова.

Должностных лиц детсадов привлекут за наледь на крышах 0 Прокуратурой Советского района города Тамбова проведена проверка детских садов по вопросу соблюдения Правил благоустройства и содержания территорий в рамках своевременного удаления наледей с крыш зданий.

Пенсионерка отдала мошенникам 754 тысячи рублей 0 Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 754 тысячи рублей. Полицейским сообщили сотрудники банка, что пожилая женщина уже в течение нескольких дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.

Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 15 млрд рублей 0 За 2018 год объем ипотечных жилищных кредитов в Тамбовской области достиг 15 млрд рублей. По итогам 2018 года в Тамбовской области выдано 8605 ипотечных жилищных кредита. Это на 56% или в 1,4 раза больше, чем за 2017 год.

«Пигмент» продает на Запад октаноповышающую присадку 0 Тамбовское ПАО «Пигмент» продает на Запад попавшую под запрет в России октаноповышающую присадку ММА (используется при производстве бензина).

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг 0 Согласно опубликованной министерством финансов РФ информацией о государственном долге за 2018 год, регионам Черноземья удалось сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом, - сообщает «Ъ».

672,1 млн. рублей выделили на модернизацию трассы «Каспий» 0 672,1 млн. рублей выделили на установку объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе Р-22 «Каспий» на участке в Тамбовской области.