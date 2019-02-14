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«Лысогорские санки» увидели мичуринские космические сани
Сегодня, 18:44
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В селе Лысые Горы 16 февраля прошел зимний фестиваль креативных санок. В России существует 25 аналогов фестиваля «Лысогорские санки». Их проводят в городах или на территории горнолыжных комплексов. Тамбовский фестиваль - единственный, который организован на просторах сельской местности. Для трасс используется только природный ландшафт, что придает экстрим мероприятию.
Задача участников состояла в том, чтобы подготовить оригинальные сани и быстрее всех спуститься с горы. Наукоград, как известно, разрабатывает продукты питания для космонавтов, поэтому и тематика выбрана была соответствующая. Жюри оценило тюнинг мичуринских саней, присудив победу нашей команде в соответствующей номинации. Всего приняло участие почти 40 экипажей.
Фото горадминистрации Мичуринска
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