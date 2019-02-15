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Тамбовский спецназ опробывал боевой опыт Сирии
Вчера, 23:52
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Более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц техники участвовали в тактико-специальных занятиях в Тамбовской области. Военнослужащие отработали разведывательно-поисковые задачи в тылу условного противника. Как сообщает Минобороны РФ, личный состав действовал в лесистой местности в условиях ограниченной видимости.
Кроме того, в целях внедрения полученного в Сирии боевого опыта, применялся современный комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» с БЛА «Тахион» и «Элерон». Такой способ ведения разведки позволил наиболее точно определить места расположения и координаты условного противника, сократить время проведения тактической разведки на большой дальности и своевременно передать информацию на командный пункт.
На заключительном этапе занятий личный состав выполнил огневые задачи из штатного оружия: снайперских винтовок ВСС «Винторез», пулеметов «Печенег», «Утес», гранатометов АГС-17 «Пламя».
В маневрах, проводимых в Тамбовской области, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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