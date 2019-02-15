Лимоны как признак достатка россиян Комментариев: 0



По мнению собеседника журналистки, «россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем во многих других странах мира. Мне стало любопытно, не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?». Он начал выяснять. И обнаружил, что на самом деле ответ не имеет прямого отношения к этим случаям.



Нет ничего удивительного в том, что лимоны в России не растут. Для их выращивания там слишком холодно, и приходится покупать их далеко — очень далеко. Поэтому этот кислый желтый цитрусовый дорого стоит. Настолько дорого, что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни. Это служит показателем того, что у них есть средства, чтобы позволить себе их покупать. Это называется престижным продуктом».



Когда в компании «Лимонейра» начали разбираться в этом, команда обнаружила, что лимонов более высокого, как считается, качества (в Калифорнии есть определенный запас) покупают гораздо больше, чем лимонов в целом. «Затем мы стали наблюдать подобные покупательские настроения и в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Я думал, что это просто связано с тем, что появилось намного больше ресторанов, намного больше возможностей для покупок в магазинах вместе с повышением реальных доходов. Я думал, что весь этот спрос обусловлен именно этим, и конечно, отчасти, это так. Но спрос также стал и проявлением амбиций… поскольку в этих развивающихся экономиках растет число представителей среднего класса, у которых появляются деньги, и среди них наблюдается значительный рост потребления, потому что у них есть такая возможность». Россияне на этой неделе узнали, что показателем статуса и достатка являются лимоны. Этот цитрусовый могут купить себе в России далеко не все, а только очень состоятельные люди. Так думает журналистка журнала Forbes Лиззи Сакс, статья которой опубликована в Иносми . Разумеется, многие государственные СМИ поспешили показать, что лимонов этих в России ну просто завались.По мнению собеседника журналистки, «россияне потребляют гораздо больше лимонов на душу населения, чем во многих других странах мира. Мне стало любопытно, не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов?». Он начал выяснять. И обнаружил, что на самом деле ответ не имеет прямого отношения к этим случаям.Нет ничего удивительного в том, что лимоны в России не растут. Для их выращивания там слишком холодно, и приходится покупать их далеко — очень далеко. Поэтому этот кислый желтый цитрусовый дорого стоит. Настолько дорого, что «богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни. Это служит показателем того, что у них есть средства, чтобы позволить себе их покупать. Это называется престижным продуктом».Когда в компании «Лимонейра» начали разбираться в этом, команда обнаружила, что лимонов более высокого, как считается, качества (в Калифорнии есть определенный запас) покупают гораздо больше, чем лимонов в целом. «Затем мы стали наблюдать подобные покупательские настроения и в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Я думал, что это просто связано с тем, что появилось намного больше ресторанов, намного больше возможностей для покупок в магазинах вместе с повышением реальных доходов. Я думал, что весь этот спрос обусловлен именно этим, и конечно, отчасти, это так. Но спрос также стал и проявлением амбиций… поскольку в этих развивающихся экономиках растет число представителей среднего класса, у которых появляются деньги, и среди них наблюдается значительный рост потребления, потому что у них есть такая возможность».



