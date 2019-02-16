За год вклады жителей Тамбовской области выросли почти до 97 млрд рублей Комментариев: 0



По данным ЦБ, к началу 2019 года объем депозитов юридических лиц в Тамбовской области достиг 9,8 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях составили порядка 2,9 млрд рублей.



«Банковские вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а теперь и предприятий малого и микробизнеса застрахованы на сумму 1,4 млн рублей, включая проценты по вкладу. Раньше при отсутствии государственных гарантий крах банка и невозможность вернуть свои средства означали для малых предприятий если не банкротство фирмы, то серьезные финансовые трудности. Теперь же уверенность за сохранность средств делает вложения в банки более привлекательными для представителей малого бизнеса», – прокомментировал Михаил Носенков.



По состоянию на 1 января 2019 года на территории Тамбовской области действовали один региональный банк, два филиала банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 234 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы). Вклады жителей Тамбовской области за 2018 год увеличились на 8,4% и составили 96,8 млрд рублей. В структуре депозитов населения традиционно преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,2%. Как отмечает управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков, вклады населения, как и прежде, занимают основную долю (79,6%) в объеме привлеченных средств.По данным ЦБ, к началу 2019 года объем депозитов юридических лиц в Тамбовской области достиг 9,8 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях составили порядка 2,9 млрд рублей.«Банковские вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а теперь и предприятий малого и микробизнеса застрахованы на сумму 1,4 млн рублей, включая проценты по вкладу. Раньше при отсутствии государственных гарантий крах банка и невозможность вернуть свои средства означали для малых предприятий если не банкротство фирмы, то серьезные финансовые трудности. Теперь же уверенность за сохранность средств делает вложения в банки более привлекательными для представителей малого бизнеса», – прокомментировал Михаил Носенков.По состоянию на 1 января 2019 года на территории Тамбовской области действовали один региональный банк, два филиала банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 234 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).



