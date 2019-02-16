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В Тамбовской области снизилось качество жизни
Сегодня, 10:52
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Тамбовская область потеряла шесть мест в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2018 года. Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области, сообщает "РИА Новости".
Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Связано ли снижение качества жизни большинства жителей Тамбовской области с непомерными тратами чиновников, которые ложатся тяжелым бременем на тамбовчан?
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