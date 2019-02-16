Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии 0 В Австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта пройдет Чемпионат мира по лыжным видам спорта. В состав сборной России вошли 24 спортсмена: 12 женщин и 12 мужчин.

В Тамбовской области снизилось качество жизни 0 Тамбовская область потеряла шесть мест в рейтинге регионов по качеству жизни. Лидируют в рейтинге Москва и Санкт-Петербург.

За выходные в ДТП пострадали 13 человек 0 В Тамбове 16 февраля на улице Гагарина водитель автомобиля «Nissan Primera» при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением мужчины 1961 года рождения.

За год вклады жителей Тамбовской области выросли почти до 97 млрд рублей 0 Вклады жителей Тамбовской области за 2018 год увеличились на 8,4% и составили 96,8 млрд рублей. В структуре депозитов населения традиционно преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,2%.

Загорелась квартира на 9 этаже 0 В прошедшие выходные на девятом этаже в многоквартирном доме в Тамбове на ул. Рылеева произошел пожар.

В Тамбове на улице Астраханская построят школу 0 В администрации Тамбовской области прорабатывается вопрос о реализации проекта по строительству общеобразовательных учреждений на первых этажах многоквартирных домов, дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны.

Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку 0 В конце прошлого года на территории бывшей хоккейной коробки по ул. Володарского, 39 в Тамбове открыли новый сквер, на него было потрачено 4,5 миллиона рублей.

Лимоны как признак достатка россиян 0 Россияне на этой неделе узнали, что показателем статуса и достатка являются лимоны. Этот цитрусовый могут купить себе в России далеко не все, а только очень состоятельные люди. Так думает журналистка журнала Forbes Лиззи Сакс.

За продажу наркотиков задержаны двое тамбовчан 0 14 февраля на одной из улиц Тамбова задержаны два молодых человека 2000 и 1993 годов рождения, которые занимались сбытом синтетических наркотиков.

В Тамбовской области идет подготовка к непростому паводку 0 В Тамбовской области по итогам паводка весны 2018 года, который затронул множество муниципальных образований, разработан и реализуется план первоочередных мероприятий.

Увеличилось количество преступлений с участием и в отношении подростков 0 Депутаты Тамбовской городской Думы в феврале заслушают отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Тамбова за 2018 год.

В Кирсановском районе растет недовольство мусорным полигоном 0 В разных частях Кирсановского района и города Кирсанова продолжают проходить народные сходы и собрания связанные с мусорным полигоном «Гриф», который располагается за посёлком Моршань.

Тамбовский спецназ опробовал боевой опыт Сирии 0 Более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц техники участвовали в тактико-специальных занятиях в Тамбовской области.

В Тамбове можно рассказать о невыплате зарплат 0 В Тамбове 20 февраля будут ждать людей, которые столкнулись с невыплатой зарплаты. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4752) 71-02-58.

«Лысогорские санки» увидели мичуринские космические сани 0 В селе Лысые Горы 16 февраля прошел зимний фестиваль креативных санок. В России существует 25 аналогов фестиваля «Лысогорские санки».

В Моршанске откроют мемориальный комплекс 0 Первый пилон для мемориального комплекса в Моршанске изготовили на тамбовском заводе ЖБИ.

Погоду будет лихорадить от плюсовой к минусовой 0 Тамбовскую область накроет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о колебаниях от плюсовой к минусовой, прохладном северо-западном ветре.

В Тамбове прошли лихие казачьи забавы 0 На базе школы-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова в городе Тамбове прошли военно-спортивные соревнования - лихие казачьи забавы.

«С имитацией под кожу крокодила» - часы в честь 25-летия Думы 0 Вовсю идет подготовка к 25-летию Тамбовской областной Думы. Выборы в Тамбовскую областную Думу первого созыва состоялись 27 марта 1994 года, тогда в законодательный орган региона было избрано 30 депутатов.

«Читал житие святых Кирилла и Мефодия» - прошла православная олимпиада 0 В Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима прошла региональная олимпиада школьников по основам православной культуры.