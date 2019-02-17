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Тамбовские "атомные" минометчики подняты по тревоге
Сегодня, 14:48
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В Тамбовской области в рамках проверки боеготовности подняты по учебной тревоге "атомные" минометчики Западного военного округа. Боевые расчёты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» артиллерийской бригады большой мощности Западного военного округа с дислокацией в Тамбовской области подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности. Орудия могут заряжаться минами мощностью две килотонны.
В Минобороны сообщили, что артиллеристы отработают погрузку на железнодорожные платформы в дневное и ночное время, совершение комбинированного марша, инженерное оборудование позиций, маскировку минометов, самоходных установок и пунктов управления, а также выполнят комплексов нормативов по работе на боевой технике.
Проверка боеготовности соединения завершится проведением боевых стрельб, в том числе с применением управляемых снарядов «Смельчак». В тренировке принимает участие более 600 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.
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