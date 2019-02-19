Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся в апреле Комментариев: 0



- По информации от ОАО «РЖД», часы переданы на реставрацию в специальную организацию за пределами Тамбовской области. Ожидается, что на законное место они вернутся к 26 апреля 2019 года, - прокомментировала начальник транспортного отдела Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Екатерина Юдина.



Напомним, в октябре прошлого года здание железнодорожного вокзала открылось после капитального ремонта. Здесь проведены работы на фасаде, отремонтированы кровля, окна и инженерные сети. Внутри произведён ремонт билетных касс, залов ожидания и других помещений. Это был первый этап масштабных преобразований территории вокзала.



Второй этап предусматривает реконструкцию перрона. Планируется сделать перрон более удобным и современным. Часы на железнодорожный вокзал Тамбова вернутся к 26 апреля. После открытия реконструированного вокзала вместо часов появилась табличка с поздравлениями от ОАО «РЖД», сообщает РИА ТОП68 . региональном управлении автодорог и транспорта сообщили, что часы планируется установить на прежнее место уже этой весной.- По информации от ОАО «РЖД», часы переданы на реставрацию в специальную организацию за пределами Тамбовской области. Ожидается, что на законное место они вернутся к 26 апреля 2019 года, - прокомментировала начальник транспортного отдела Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Екатерина Юдина.Напомним, в октябре прошлого года здание железнодорожного вокзала открылось после капитального ремонта. Здесь проведены работы на фасаде, отремонтированы кровля, окна и инженерные сети. Внутри произведён ремонт билетных касс, залов ожидания и других помещений. Это был первый этап масштабных преобразований территории вокзала.Второй этап предусматривает реконструкцию перрона. Планируется сделать перрон более удобным и современным.



