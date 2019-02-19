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Сколько тамбовчане будут оставаться без зарплаты?
Сегодня, 12:20
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В Тамбове 20 февраля состоялась встреча представителей следственного комитета, государственной инспекции труда по вопросам нарушения трудового законодательства и невыплаты заработной платы. На прием обратились 40 человек.
Большинство обращений были коллективными и касались нарушений трудового законодательства в ООО «СВД», невыплаты заработной платы в ООО «Стройсталь - Тамбовский завод металлических конструкций», в ООО «Завод «Моршанскхиммаш», в ООО «Универсалспецстрой», в печально известной ООО «Велес-Телеком» и ООО «Триумфстрой».
Заявителям, обратившимся по вопросам, разрешение которых не отнесено к компетенции следственных органов СК России, даны разъяснения о способах защиты их прав и компетентных органах, к полномочиям которых отнесено решение возникших проблем.
По результатам приема заместитель руководителя следственного управления дал конкретные поручения подчиненным сотрудникам, исполнение которых поставил на личный контроль.
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