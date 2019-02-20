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Тамбовские автобусы ломают пассажирам кости
Сегодня, 10:41
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21 февраля в Тамбове пассажирка автобуса 23-го маршрута получила перелом бедра, выходя из автобуса. Женщина 1951 года рождения выходила из автобуса на улице Чичерина и подвернула ногу. ГИБДД будет проверять действия водителя автобуса. Пострадавшую доставили во 2-ю больницу Тамбова.
Это уже второе ДТП с участием автобуса в Тамбове за неделю. 18 февраля на Моршанском шоссе в салоне автобуса «ЛИАЗ» на маршруте №151 произошло падение женщины 1957 года рождения, которая получила перелом плечевой кости.
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