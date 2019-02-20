Памятник Валерию Ковалю откроют 12 июня Комментариев: 0



11 февраля 1998 года ушел из жизни первый мэр города Тамбова



Он уникален тем, что смог сделать почти невыполнимое — он сумел остаться человеком во власти и сумел очеловечить власть, его заслуги перед городом неоценимы - сказал глава Тамбова Сергей Чеботарев, - поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить идею создания и установки памятника Валерию Ковалю.



Местом для установки памятника предложено выбрать площадь Льва Толстого. - Мы переехали в этот дом в 1977 году, - вспоминает Нина Александровна Коваль, - когда нашему сыну исполнилось полтора года. Валерий Николаевич высаживал ели в этом парке, играл в футбол с сыном и его друзьями, а позже, когда стал мэром, почти ежедневно проводил здесь прием граждан: отвечал на вопросы, решал проблемы обратившихся к нему людей.



Бронзовый бюст на гранитном постаменте - так будет выглядеть памятник скульптора Александра Миронова. Решено открыть памятник 12 июня, когда наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, а в Тамбове проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Сергей Чеботарев подчеркнул, что это будет народный памятник всеобщей любви и признательности достойному гражданину нашего города, поэтому каждый из тамбовчан сможет внести свою лепту в его создание: будет организован сбор средств. В администрации Тамбова обсудили установку памятника первому мэру Тамбова Валерию Ковалю. Местом установки памятника будет площадь Льва Толстого, реконструкция которой ведется в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает горадминистрация.11 февраля 1998 года ушел из жизни первый мэр города Тамбова Валерий Николаевич Коваль . С тех пор прошло уже больше 20 лет, но памятника первому демократу Тамбова, одаренному ученому и политику так и не установили. Ни его коллеги по муниципальной службе, ни историки из тамбовских ВУЗов, которые сегодня продолжают работать не смогли добиться открытия памятника. Или не хотели? Или боялись? Или личность Коваля после его ухода из жизни была не удобной для живых?Он уникален тем, что смог сделать почти невыполнимое — он сумел остаться человеком во власти и сумел очеловечить власть, его заслуги перед городом неоценимы - сказал глава Тамбова Сергей Чеботарев, - поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить идею создания и установки памятника Валерию Ковалю.Местом для установки памятника предложено выбрать площадь Льва Толстого. - Мы переехали в этот дом в 1977 году, - вспоминает Нина Александровна Коваль, - когда нашему сыну исполнилось полтора года. Валерий Николаевич высаживал ели в этом парке, играл в футбол с сыном и его друзьями, а позже, когда стал мэром, почти ежедневно проводил здесь прием граждан: отвечал на вопросы, решал проблемы обратившихся к нему людей.Бронзовый бюст на гранитном постаменте - так будет выглядеть памятник скульптора Александра Миронова. Решено открыть памятник 12 июня, когда наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, а в Тамбове проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Сергей Чеботарев подчеркнул, что это будет народный памятник всеобщей любви и признательности достойному гражданину нашего города, поэтому каждый из тамбовчан сможет внести свою лепту в его создание: будет организован сбор средств.



