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Тамбовские деревянные дома участвуют в конкурсе красоты
Вчера, 19:55
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Тамбовчане смогут принять участие в конкурсе "Деревянная сказка России". Организаторы хотят простимулировать демонстрацию лучших образцов деревянного зодчества, расположенных на территории Тамбовской области. Лучшие фотографии будут размещены на сайте «Деревянная сказка России».
Фотографии принимаются до 10 мая в электронном виде в формате JPEG по адресу электронной почты: rcpb-68@yandex.ru. А также в Тамбовской областной библиотеке - в Региональном центре Президентской библиотеки по адресу: Тамбов, ул. Интернациональная, 17 (4 этаж).
Фотоконкурс проводится в трех номинациях: «Фантазия мастеров» - работы, показывающие красоту деревянных зданий; «Деревянные узоры» - фотографии с изображением элементов декора, резных наличников, орнаментов, узоров, барельефов, украшающих фасады зданий; «Фотолетопись региона» - фотографии из личных семейных архивов с изображениями утраченных деревянных построек, имеющих культурную, эстетическую ценность.
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