Тамбовская область на дне по зарплатам в сфере образования Комментариев: 0



В Тамбовской области доля сотрудников образовательной сферы с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц составляет 39,8%. Зарплату выше средней по региону получают всего 25,9%. Больше 50 тысяч рублей в месяц получают всего 0,9% сотрудников образовательной сферы.



Зарплаты рядовых учителей школ, преподавателей вузов и руководства очень сильно отличаются. Например, средний



Действительно учителям школ и преподавателям университетов остается только посоветовать идти в бизнес. Перефразируя классика с поправкой на тамбовскую реальность учителю можно посоветовать переквалифицироваться в дворника или продавца на рынке. Дворник в Тамбове может зарабатывать более 20 тысяч рублей, а торговля всегда была сферой с высокими зарплатами.



Хотя, возможно, статистика по зарплатам тамбовских учителей ошибочна? Пусть тогда другие СМИ нам нарисуют райские кущи тамбовских школ, где зарплата директора не превышает во много раз учительские гроши.

Владислав Федоров По уровню зарплаты сотрудников образовательной сферы Тамбовская область занимает 82 место в России, находясь между Дагестаном и Чечней. Сведения о зарплатах опубликовало МИА «Россия сегодня» В Тамбовской области доля сотрудников образовательной сферы с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц составляет 39,8%. Зарплату выше средней по региону получают всего 25,9%. Больше 50 тысяч рублей в месяц получают всего 0,9% сотрудников образовательной сферы.Зарплаты рядовых учителей школ, преподавателей вузов и руководства очень сильно отличаются. Например, средний декларируемый доход директоров школ Тамбова в 2017 году составил более 700 тысяч рублей. Разумеется, такая ситуация может только вдохновлять учителей, особенно молодых. Они наверняка знают, что в будущем их тоже ждет достойная зарплата, а десяток лет можно и пожить на зарплату в 15 тысяч.Действительно учителям школ и преподавателям университетов остается только посоветовать идти в бизнес. Перефразируя классика с поправкой на тамбовскую реальность учителю можно посоветовать переквалифицироваться в дворника или продавца на рынке. Дворник в Тамбове может зарабатывать более 20 тысяч рублей, а торговля всегда была сферой с высокими зарплатами.Хотя, возможно, статистика по зарплатам тамбовских учителей ошибочна? Пусть тогда другие СМИ нам нарисуют райские кущи тамбовских школ, где зарплата директора не превышает во много раз учительские гроши.



