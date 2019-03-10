Ржаксинская школа угодила в мокрую историю 0 Жительница Ржаксинского района сообщила о плачевном состоянии кровли в филиале Ржаксинской школы №2 в селе Каменка. Запись опубликована на сайте губернатора Александра Никитина.

Минобороны отказалось от 124 тысяч уборщиц 0 Система аутсорсинга в Российской армии не оправдала себя, заявил 11 марта на заседании профильного комитета глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает Парламентская газета.

Повар из Тамбова выиграла автомобиль 0 Ольга Ермакова из Тамбова стала победителем лотереи «Русское лото» - выиграла автомобиль. Билет Ольга купила в преддверии 8 марта и ей улыбнулась удача.

Теперь стадион «Спартак» с подогревом 0 Продолжаются масштабные работы по реконструкции стадиона «Спартак» в городе Тамбове.

В России снижается потенциал протестной активности 0 Готовность населения принимать участие в протестах, которая увеличилась в середине прошлого года, от июля 2018-го к февралю 2019-го снизилась, сообщили в Левада Центре.

Судебные приставы могут взыскать земельный участок под недостроем по ул. Коммунальная, 46 0 ООО «Элитстрой» застройщик многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 в городе Тамбове, так и не приступил к завершающим работам по возведению объекта, который должны были построить еще несколько лет назад.

Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии» 0 Тамбовский губернатор Александр Никитин опустился в феврале на 18 мест в рейтинге «Медиалогии». По итогам февраля Александр Никитин занял 49 место в рейтинге губернаторов.

Тамбовская область на дне по зарплатам в сфере образования 0 По уровню зарплаты сотрудников образовательной сферы Тамбовская область занимает 82 место в России, находясь между Дагестаном и Чечней. Сведения о зарплатах опубликовало МИА «Россия сегодня».

В ДТП в центре Тамбова пострадал ребенок 0 Вчера на площади Ленина в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулось два легковых автомобиля.

В Тамбове прошли проводы зимы 0 Вчера в городском парке культуры и отдыха в Тамбове прошли широкие масленичные гулянья по проводу зимы.

Новая роль библиотек в образовании 0 На этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар.

Банкротят предприятие «Тамбовское» службы исполнения наказаний 0 Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению юридических лиц ввело в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое располагается в Кирсановском районе в пос. Садовый процедуру банкротства наблюдение.

Стартует второй сезон «Лидеров Тамбовщины» 0 Глава администрации Тамбовской области в апреле планирует дать старт второму сезону регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины».

В Котовске повреждена кровля детского сада 0 В Котовске порывом ветра поврежден "конек" кровли детского сада №16. Металлическая конструкция может упасть на детей. Фотографию в социальной сети разместили неравнодушные жители города.

Реальные доходы населения сократились на 15% 0 По данным статистики среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей.

Жителям сельской глубинки покажут работы Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли 0 На территории Тамбовской области будут организованы мобильные группы передвижной выставки копий работ выдающихся художников – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Айвазовского и других именитых авторов.

8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской? 0 В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга 0 Российская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом.

Депутаты гордумы друг друга обвинили в распространении фейковой информации 0 7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ

Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра Боброва 0 В январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва.