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В России снижается потенциал протестной активности
Сегодня, 07:54
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Готовность населения принимать участие в протестах, которая увеличилась в середине прошлого года, от июля 2018-го к февралю 2019-го снизилась, сообщили в Левада Центре.
34% опрошенных считают, что массовые выступления населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав вполне возможны. 63% ответили, что такие акции маловероятны.
О готовности лично принять участие в акциях протеста заявили 26% респондентов. 69% ответили, что скорее всего не будут принимать в них участие.
28% респондентов считают, что в их населенном пункте возможны демонстрации, митинги, забастовки с политическими требованиями. 68% полагают, что такие акции маловероятны.
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