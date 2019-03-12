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Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма
Сегодня, 09:53
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На стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка». Победители соревнования получат призы от первых лиц области. Принять участие смогут все желающие.
В Тамбове в сквере имени Василия Петрова в эти дни будет работать выставка работ, посвящённых «Крымской весне». В школьных стенах также запланированы вернисажи на эту тему. В высших и средних учебных заведениях выберут лучшую экспозицию «Крымской весны» среди дизайнеров и художников.
17 марта вдоль набережной на площади Музыки раскинется Фестиваль крымско-татарской кухни. Жителей и гостей города ожидают народные гуляния, конкурсы и концертная программа.
В выходные дни, 16 и 17 марта, пройдут ярмарки, приуроченные к областному фестивалю «Крымская весна», а также праздничный автопробег. Его маршрут пройдёт по городам таким образом, чтобы на карте Тамбовской области получилась цифра 5 – в честь этого пятилетия.
18 марта бесплатно будут работать музеи области и ледовые дворцы. Во всех школах области в этот день проведут единый урок «Россия и Крым», на котором школьникам расскажут об истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Многие тамбовчане с честью служили и служат на Черноморском флоте, в военных частях, расположенных на территории полуострова. Алушта и Тамбов – города побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Отметим, что 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. Спустя два дня, в Кремле президент Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор по всей стране в эти дни проходят торжественные мероприятия и акции, посвящённые этому событию.
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