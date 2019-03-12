Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Высокопреосвященнейшеному Владыке Феодосию присвоили докторскую степень

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

Протесты в Кирсанове негативным образом отразились на политической устойчивости

Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить

Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства

Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей

В Тамбовской области может встать общественный транспорт

В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим

Первый замглавы администрации города Тамбова отстранен от должности

Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант.

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг

» » » Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма

Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма

Сегодня, 09:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма
В Тамбовской области с 16 по 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвящённые воссоединению Крыма с Россией. Искренние народные торжества пройдут во всех районах и городах.

На стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка». Победители соревнования получат призы от первых лиц области. Принять участие смогут все желающие.

В Тамбове в сквере имени Василия Петрова в эти дни будет работать выставка работ, посвящённых «Крымской весне». В школьных стенах также запланированы вернисажи на эту тему. В высших и средних учебных заведениях выберут лучшую экспозицию «Крымской весны» среди дизайнеров и художников.

17 марта вдоль набережной на площади Музыки раскинется Фестиваль крымско-татарской кухни. Жителей и гостей города ожидают народные гуляния, конкурсы и концертная программа.

В выходные дни, 16 и 17 марта, пройдут ярмарки, приуроченные к областному фестивалю «Крымская весна», а также праздничный автопробег. Его маршрут пройдёт по городам таким образом, чтобы на карте Тамбовской области получилась цифра 5 – в честь этого пятилетия.

18 марта бесплатно будут работать музеи области и ледовые дворцы. Во всех школах области в этот день проведут единый урок «Россия и Крым», на котором школьникам расскажут об истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Многие тамбовчане с честью служили и служат на Черноморском флоте, в военных частях, расположенных на территории полуострова. Алушта и Тамбов – города побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Отметим, что 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. Спустя два дня, в Кремле президент Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор по всей стране в эти дни проходят торжественные мероприятия и акции, посвящённые этому событию.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Россия отпраздновала возвращение Крыма

Валерий Радаев сегодня узнает о будущем Крыма

Торгово-промышленная палата Тамбовской области стала партнером Крыма

Тамбов встречает весну

Жители Пензы поддержат воссоединение России и Крыма массовой акцией

Более 93% крымчан выступили за воссоединение с Россией

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма

Сегодня, 09:53
0
В Тамбове на стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка».

Тамбовщина получит господдержку на 9 млрд рублей

Сегодня, 09:21
0
Общий объем господдержки из федерального бюджета в этом году для Тамбовской области составит более 9,1 млрд рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2018 году.

«Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы», - жители об общепите по Астраханской

Вчера, 21:02
0
Не первый месяц жители города Тамбова, проживающие по ул. Астраханская, 5 пытаются решить проблему, связанную с деятельностью общепита. Заведение располагается на первом этаже жилого дома и занимается реализацией алкогольной продукции, в том числе продает пенные напитки.

Пенсионерка погибла в ДТП в Тамбовском районе

Вчера, 20:32
0
В Тамбовском районе 13 марта в ДТП на 6-м километре автодороги «Южный обход» погибла пенсионерка, которая находилась в автомобиле ВАЗ-2104.

Посевные площади в Тамбовской области увеличатся

Вчера, 19:59
0
В 2019 году в Тамбовской области посевные площади увеличатся на 72,7 тысячи гектара и составят более 1 миллиона 786 тысяч гектаров.

Лишь за сутки было оштрафовано 25 пешеходов

Вчера, 11:09
0
Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие сутки за нарушение правил перехода проезжей части оштрафованы 25 пешеходов.

Высокопреосвященнейшеному Владыке Феодосию присвоили докторскую степень

Вчера, 11:01
0
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Преобразования в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви с 1884 по 1918 год».

Новый плацкартный вагон будет курсировать между Москвой и Ростовом

Вчера, 08:10
0
В Тамбове представили новый плацкартный вагон, который прошел испытания и сертификацию. Интерьер вагона полностью отличается от привычных плацкартных вагонов.

Ржаксинская школа угодила в мокрую историю

12 марта 2019
0
Жительница Ржаксинского района сообщила о плачевном состоянии кровли в филиале Ржаксинской школы №2 в селе Каменка. Запись опубликована на сайте губернатора Александра Никитина.

Минобороны отказалось от 124 тысяч уборщиц

12 марта 2019
0
Система аутсорсинга в Российской армии не оправдала себя, заявил 11 марта на заседании профильного комитета глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает Парламентская газета.

Повар из Тамбова выиграла автомобиль

12 марта 2019
0
Ольга Ермакова из Тамбова стала победителем лотереи «Русское лото» - выиграла автомобиль. Билет Ольга купила в преддверии 8 марта и ей улыбнулась удача.

Теперь стадион «Спартак» с подогревом

12 марта 2019
0
Продолжаются масштабные работы по реконструкции стадиона «Спартак» в городе Тамбове.

В России снижается потенциал протестной активности

12 марта 2019
0
Готовность населения принимать участие в протестах, которая увеличилась в середине прошлого года, от июля 2018-го к февралю 2019-го снизилась, сообщили в Левада Центре.

Судебные приставы могут взыскать земельный участок под недостроем по ул. Коммунальная, 46

12 марта 2019
0
ООО «Элитстрой» застройщик многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 в городе Тамбове, так и не приступил к завершающим работам по возведению объекта, который должны были построить еще несколько лет назад.

Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиалогии»

11 марта 2019
0
Тамбовский губернатор Александр Никитин опустился в феврале на 18 мест в рейтинге «Медиалогии». По итогам февраля Александр Никитин занял 49 место в рейтинге губернаторов.

Тамбовская область на дне по зарплатам в сфере образования

11 марта 2019
0
По уровню зарплаты сотрудников образовательной сферы Тамбовская область занимает 82 место в России, находясь между Дагестаном и Чечней. Сведения о зарплатах опубликовало МИА «Россия сегодня».

В ДТП в центре Тамбова пострадал ребенок

11 марта 2019
0
Вчера на площади Ленина в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулось два легковых автомобиля.

В Тамбове прошли проводы зимы

11 марта 2019
0
Вчера в городском парке культуры и отдыха в Тамбове прошли широкие масленичные гулянья по проводу зимы.

Новая роль библиотек в образовании

11 марта 2019
0
На этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар.

Банкротят предприятие «Тамбовское» службы исполнения наказаний

10 марта 2019
0
Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению юридических лиц ввело в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое располагается в Кирсановском районе в пос. Садовый процедуру банкротства наблюдение.

Стартует второй сезон «Лидеров Тамбовщины»

10 марта 2019
0
Глава администрации Тамбовской области в апреле планирует дать старт второму сезону регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги