Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма Комментариев: 0



На стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка». Победители соревнования получат призы от первых лиц области. Принять участие смогут все желающие.



В Тамбове в сквере имени Василия Петрова в эти дни будет работать выставка работ, посвящённых «Крымской весне». В школьных стенах также запланированы вернисажи на эту тему. В высших и средних учебных заведениях выберут лучшую экспозицию «Крымской весны» среди дизайнеров и художников.



17 марта вдоль набережной на площади Музыки раскинется Фестиваль крымско-татарской кухни. Жителей и гостей города ожидают народные гуляния, конкурсы и концертная программа.



В выходные дни, 16 и 17 марта, пройдут ярмарки, приуроченные к областному фестивалю «Крымская весна», а также праздничный автопробег. Его маршрут пройдёт по городам таким образом, чтобы на карте Тамбовской области получилась цифра 5 – в честь этого пятилетия.



18 марта бесплатно будут работать музеи области и ледовые дворцы. Во всех школах области в этот день проведут единый урок «Россия и Крым», на котором школьникам расскажут об истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.



Многие тамбовчане с честью служили и служат на Черноморском флоте, в военных частях, расположенных на территории полуострова. Алушта и Тамбов – города побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



Отметим, что 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. Спустя два дня, в Кремле президент Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор по всей стране в эти дни проходят торжественные мероприятия и акции, посвящённые этому событию. В Тамбовской области с 16 по 18 марта пройдут праздничные мероприятия, посвящённые воссоединению Крыма с Россией. Искренние народные торжества пройдут во всех районах и городах.На стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка». Победители соревнования получат призы от первых лиц области. Принять участие смогут все желающие.В Тамбове в сквере имени Василия Петрова в эти дни будет работать выставка работ, посвящённых «Крымской весне». В школьных стенах также запланированы вернисажи на эту тему. В высших и средних учебных заведениях выберут лучшую экспозицию «Крымской весны» среди дизайнеров и художников.17 марта вдоль набережной на площади Музыки раскинется Фестиваль крымско-татарской кухни. Жителей и гостей города ожидают народные гуляния, конкурсы и концертная программа.В выходные дни, 16 и 17 марта, пройдут ярмарки, приуроченные к областному фестивалю «Крымская весна», а также праздничный автопробег. Его маршрут пройдёт по городам таким образом, чтобы на карте Тамбовской области получилась цифра 5 – в честь этого пятилетия.18 марта бесплатно будут работать музеи области и ледовые дворцы. Во всех школах области в этот день проведут единый урок «Россия и Крым», на котором школьникам расскажут об истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Многие тамбовчане с честью служили и служат на Черноморском флоте, в военных частях, расположенных на территории полуострова. Алушта и Тамбов – города побратимы. В 2017 году между Тамбовской областью и Республикой Крым подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Отметим, что 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. Спустя два дня, в Кремле президент Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. С тех пор по всей стране в эти дни проходят торжественные мероприятия и акции, посвящённые этому событию.



