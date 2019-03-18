Тамбовчане не понимают необходимости валидаторов Комментариев: 0



Житель Мичуринска



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В Тамбовской области старый парк общественного транспорта, поэтому терминал оплаты выглядит как пир во время чумы. Если в Москве оплата картой действует вместо кондукторов, то в Тамбове предпринимателям приходится оплачивать и работу кондуктора и сервис для терминала оплаты. В Тамбовской области с 1 марта доступна оплата проезда в общественном транспорте банковскими и социальными транспортными картами. Но многие пользователи общественного транспорта выражают недовольство. Сообщения появляются на сайте губернатора Александра Никитина.Житель Мичуринска сообщил , что в почтовых отделениях перестали продавать талоны для льготного проезда. При обращении в Центр социальных услуг тамбовчанину сообщили, что теперь для оплаты проезда нужно использовать проездную карту (если нет талонов), но ни в маршрутных такси, ни в автобусах нет технических устройств для такого вида расчетов.Другое сообщение посвящено проблемам с оплатой банковскими картами. "Сегодня не смог оплатить проезд картой Visa банка ВТБ, до этого ею расплачивался. По словам кондуктора во многих автобусах такая проблема. Еще существует неудобство оплаты проезда за нескольких пассажиров, приходится оплачивать каждого по отдельности, что отнимает время. Прошу дать поручение на доработку ПО терминалов оплаты".В Тамбовской области старый парк общественного транспорта, поэтому терминал оплаты выглядит как пир во время чумы. Если в Москве оплата картой действует вместо кондукторов, то в Тамбове предпринимателям приходится оплачивать и работу кондуктора и сервис для терминала оплаты.



