Заболеваемость корью в Тамбовской области выше среднероссийской Комментариев: 0 Заболеваемость корью в Тамбовской области на 28 процентов превышает среднероссийский показать за 2018 год. На начало 2019 года в Тамбовской области остаются непривитыми от кори более 1,5 тыс. человек, которые являются первоочередной группой риска по заболеванию. В прошлом году в Тамбовской области было выявлено 25 случаев кори. В структуре заболевших преобладало взрослое население (75%). Причиной роста заболеваемости стали завоз инфекции из других регионов страны и последующее распространение среди непривитых лиц (из числа заболевших 92% не были привиты против кори).



Как сообщает Роспотребнадзор, с 1 апреля по 1 октября в Тамбовской области пройдет иммунизация против кори. Подчищающая иммунизация направлена на выявление и проведение прививок против кори лицам, не вошедшим в план на 2019 год (лица после очередного пересмотра и снятия медицинского отвода и отказа от прививок, вновь выявленное ранее не учтенное и полукочующее население, мигранты). Кампания проводится в рамках исполнения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019 г. № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации».



Необходимость проведения такой кампании определена напряженной ситуацией по кори в мире. В 2018 году в России отмечен рост заболеваемости, всего зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев кори. Корь является острой крайне заразной вирусной инфекцией. В глобальном масштабе до сих пор остается одной из основных причин смерти детей раннего возраста. У каждого пятого после перенесенной инфекции развиваются осложнения: отит, пневмония, менингиты, энцефалиты, полиневриты, слепота. Специфического лечения кори не существует. Единственной эффективной мерой профилактики кори является наличие 2-х прививок. Заболеваемость корью в Тамбовской области на 28 процентов превышает среднероссийский показать за 2018 год. На начало 2019 года в Тамбовской области остаются непривитыми от кори более 1,5 тыс. человек, которые являются первоочередной группой риска по заболеванию. В прошлом году в Тамбовской области было выявлено 25 случаев кори. В структуре заболевших преобладало взрослое население (75%). Причиной роста заболеваемости стали завоз инфекции из других регионов страны и последующее распространение среди непривитых лиц (из числа заболевших 92% не были привиты против кори).Как сообщает Роспотребнадзор, с 1 апреля по 1 октября в Тамбовской области пройдет иммунизация против кори. Подчищающая иммунизация направлена на выявление и проведение прививок против кори лицам, не вошедшим в план на 2019 год (лица после очередного пересмотра и снятия медицинского отвода и отказа от прививок, вновь выявленное ранее не учтенное и полукочующее население, мигранты). Кампания проводится в рамках исполнения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019 г. № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации».Необходимость проведения такой кампании определена напряженной ситуацией по кори в мире. В 2018 году в России отмечен рост заболеваемости, всего зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев кори. Корь является острой крайне заразной вирусной инфекцией. В глобальном масштабе до сих пор остается одной из основных причин смерти детей раннего возраста. У каждого пятого после перенесенной инфекции развиваются осложнения: отит, пневмония, менингиты, энцефалиты, полиневриты, слепота. Специфического лечения кори не существует. Единственной эффективной мерой профилактики кори является наличие 2-х прививок.



