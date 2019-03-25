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Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет?

Сегодня, 10:36
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Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет?

Тамбовская область – аутсайдер по площади расселяемого аварийного жилья и объемам распределяемых на эти цели средств из федерального бюджета. В Тамбовской области в 2019 – 2021 годах предусмотрено расселить всего 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Условия проживания смогут улучшить около 320 тамбовчан. Такие объемы расселения прописаны в распоряжении председателя правительства РФ.

Среди соседних областей самые большие объемы расселения предусмотрены в Саратовской и Липецкой областях. Если сравнивать Саратовскую и Тамбовскую области некорректно из-за существенных отличий в размерах регионов, то Тамбовская и Липецкая области по численности населения и размерам жилого фонда примерно равны, но у соседей аварийного жилья будет расселено почти в 4 раза больше, жилищные условия улучшат 1250 липчан.

Почему мы так отстаем от соседних регионов? Может быть, в Тамбовской области почти нет аварийного жилья? Или профильные управления региональной администрации провели неудовлетворительную работу по учету аварийных домов? Возможно, в нашем регионе хотят стимулировать активность граждан, проживающих в авариных домах? Пусть эти люди сами найдут средства и приобретут себе новые квартиры.

Тамбовчане ютятся в старых домах с прогнившими стенами, не зная о собственной горячей воде и теплом туалете. А в это время нам торжественно сообщают о скором выходе ФК «Тамбов» в премьер-лигу. Это означает, что колоссальные бюджетные средства и спонсорская помощь будут направлены на легионеров-футболистов и тренеров, потому что в коллективе тамбовского клуба почти нет воспитанников тамбовской академии футбола. А по соседству с обновленным стадионом «Спартак» будут выживать люди в доме на Чичканова, 3.

Кстати, пример с аварийным жильем хорошо иллюстрирует перспективу тамбовчан в случае укрупнения субъектов. Если Липецкая и Тамбовская области были бы одним регионом, то высока вероятность, что гораздо больше нынешних тамбовчан улучшили свои жилищные условия. Или автор ошибается? Кроме того, липецкий футбольных клуб не претендует на выход в РФПЛ, но в Липецкой области из аварийного жилья будет расселено 1250 человек, а в Тамбовской - 320.
Владислав Федоров
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