ПУТИН: «Борьба с коррупцией — это не шоу», «Нам необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции» Комментариев: 0



Мы бы хотели остановиться и обратить внимание общественности, правоохранительных органов и силовых структур на отдельных личностях регионального масштаба, которые обанкротив многочисленные предприятия, оставив их без денежных средств и материальных активов, способствовали созданию социальной напряженности, выкинув на улицы десятки людей, которые потеряли веру в право и справедливость. В их числе тамбовские и воронежские организации. А сами ушли на повышение в государственные предприятия осваивать народный бюджет.



Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.



Темой встречи в очередной раз стало обсуждение ситуации вокруг массового банкротства организаций ООО «Интердорстрой», ООО «Инждорстрой», ООО «Инждорсервис» и повлекшее за собой по принципу «домино» банкротство других организаций, которые были включены в цепочку дорожно-строительного бизнеса.



У потерпевших, а таких около десятка хозяйствующих субъектов, возникли и остаются без ответа вопросы, касающиеся:

- незаконного вывода активов и денежных средств в обанкротившихся предприятиях;

- не передачи конкурсному управляющему всего объема документов бухучета и отчетности, в том числе и инвентаризации имущества;

- сокрытия фактов, по мнению потерпевших, того, что при заключении договоров, организации, где учредителями или руководителями были фигуранты расследования, уже имели признаки банкротства;

- много вопросов и подозрений возникло у пострадавших от деятельности вышеуказанных организаций по поводу изменения финансовой отчетности обанкротившихся предприятий задним числом.



Эти и множество других вопросов, по мнению участников заседания Ассоциации, требуют скрупулезного расследования. Необходимо дать им объективную правовую оценку. Сопредседатель Ассоциации Владимир Гаврилов акцентировал внимание в том числе на том, что, согласно закону о банкротстве, размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований кредитора, коими фактически являются пострадавшие организации (а это сотни миллионов рублей, о чем свидетельствуют материалы многочисленных судебных заседаний).



На заседании Ассоциации было подчеркнуто, что, к сожалению, пострадавшие так и не дождались ответа от руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко (ответ в законом определенный срок предоставлен не был).



Напомним, что в адрес Дмитрий Кривенко, ранее возглавлявшего коммерческие фирмы или будучи их учредителем, было направлено письмо со следующими вопросами:

- планируете ли Вы как учредитель и руководитель Обществ, которые ранее были обанкрочены, нести субсидиарную ответственность и погашать задолженность перед контрагентами?

- как Вы можете пояснить ситуацию о подложности (фальсификации) подписей руководителя Базановой Л.А. на всех документах, представленных Щербининой И.В. с целью искусственного создания задолженности ООО «Инждорстрой» перед кредитором ООО «МостСервис», хищения денежных средств из конкурсной массы ООО «Инждорстрой» в пользу ООО «МостСервис» и руководства ООО «Инждорстрой» Кривенко Л.А. и Кривенко Д.А., которые были предъявлены в суде?

- как Вы можете пояснить ситуацию по банкротству ООО «Инждорстрой» в части предъявленных Вам претензий по обналичиванию Вами простого векселя ВФ-6065 на сумму 14 млн. руб.?



Эти претензии также были предъявлены в суде, документы были представлены пострадавшими.



Хотелось бы ошибаться, но специалисты выдвигают свою версию, которая требует тщательного расследования, что в ситуации, с которой столкнулись пострадавшие, действует простая, но действенная схема. По их оценочному мнению, схема следующая: до процедуры банкротства создается фиктивная кредиторская задолженность, через «липовые» компании выводятся активы и денежные средства. В итоге добропорядочные организации недосчитываются сотен миллионов рублей.



«Такие проблемные ситуации должны решаться в рамках реализации национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, где особое внимание уделяется дорожному хозяйству и строительству», - считает Гаврилов Владимир. - В приоритете должны стоять нравственные нормы – честь, совесть, репутация. Мы все должны задаться вопросом, могут ли люди с таким прошлым, где пострадали сотни людей, а управленческая эффективность в большом минусе – банкротство на банкротстве – иметь карьерный успех уже на региональном уровне, а может быть дальше – на федеральном».



По данной ситуации Ассоциацией принято решение написать письмо прокурору Республики Крым Олегу Камшилову, направить обращения в адрес Министерства транспорта РФ, главы республики Крым, депутата Государственной Думы ФС РФ Натальи Поклонской.



Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении Федеральному Собранию призывал «… никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях».



Информационное агентство "Тамбов-Информ", общественные организации Тамбовской и Воронежской области, представители депутатского корпуса будут активно следить за развитием данной ситуации, способствовать общественной огласке, правовой и нравственной оценке действий "эффективных" менеджеров дорожно-строительного бизнеса. Доведем до наших читателей оценочное мнение руководителей министерства транспорта РФ, руководства республики Крым, депутатов ГД, избранных от этого региона. Сегодня региональная и федеральная повестка заполнена проблематикой борьбы с коррупцией, мошенничеством, экономическими преступлениями. Идет жесткая борьба с отдельными представителями властных структур, как регионального, так и федерального уровня, в экстазе слившимися с криминалом в организованные преступные группировки. Яркими примерами коррупционных скандалов являются дела клана сенатора Арашукова, экс-министра Абызова, экс-министра Улюкаева, представителей топ-менеджмента крупных государственных и частных корпораций, которые использовали служебное положение в личных корыстных целях. Счет идет на миллиарды.Мы бы хотели остановиться и обратить внимание общественности, правоохранительных органов и силовых структур на отдельных личностях регионального масштаба, которые обанкротив многочисленные предприятия, оставив их без денежных средств и материальных активов, способствовали созданию социальной напряженности, выкинув на улицы десятки людей, которые потеряли веру в право и справедливость. В их числе тамбовские и воронежские организации. А сами ушли на повышение в государственные предприятия осваивать народный бюджет.Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.Темой встречи в очередной раз стало обсуждение ситуации вокруг массового банкротства организаций ООО «Интердорстрой», ООО «Инждорстрой», ООО «Инждорсервис» и повлекшее за собой по принципу «домино» банкротство других организаций, которые были включены в цепочку дорожно-строительного бизнеса. Ранее тамбовские и воронежские СМИ уже касались этой темы У потерпевших, а таких около десятка хозяйствующих субъектов, возникли и остаются без ответа вопросы, касающиеся:- незаконного вывода активов и денежных средств в обанкротившихся предприятиях;- не передачи конкурсному управляющему всего объема документов бухучета и отчетности, в том числе и инвентаризации имущества;- сокрытия фактов, по мнению потерпевших, того, что при заключении договоров, организации, где учредителями или руководителями были фигуранты расследования, уже имели признаки банкротства;- много вопросов и подозрений возникло у пострадавших от деятельности вышеуказанных организаций по поводу изменения финансовой отчетности обанкротившихся предприятий задним числом.Эти и множество других вопросов, по мнению участников заседания Ассоциации, требуют скрупулезного расследования. Необходимо дать им объективную правовую оценку. Сопредседатель Ассоциации Владимир Гаврилов акцентировал внимание в том числе на том, что, согласно закону о банкротстве, размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований кредитора, коими фактически являются пострадавшие организации (а это сотни миллионов рублей, о чем свидетельствуют материалы многочисленных судебных заседаний).На заседании Ассоциации было подчеркнуто, что, к сожалению, пострадавшие так и не дождались ответа от руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко (ответ в законом определенный срок предоставлен не был).Напомним, что в адрес Дмитрий Кривенко, ранее возглавлявшего коммерческие фирмы или будучи их учредителем, было направлено письмо со следующими вопросами:- планируете ли Вы как учредитель и руководитель Обществ, которые ранее были обанкрочены, нести субсидиарную ответственность и погашать задолженность перед контрагентами?- как Вы можете пояснить ситуацию о подложности (фальсификации) подписей руководителя Базановой Л.А. на всех документах, представленных Щербининой И.В. с целью искусственного создания задолженности ООО «Инждорстрой» перед кредитором ООО «МостСервис», хищения денежных средств из конкурсной массы ООО «Инждорстрой» в пользу ООО «МостСервис» и руководства ООО «Инждорстрой» Кривенко Л.А. и Кривенко Д.А., которые были предъявлены в суде?- как Вы можете пояснить ситуацию по банкротству ООО «Инждорстрой» в части предъявленных Вам претензий по обналичиванию Вами простого векселя ВФ-6065 на сумму 14 млн. руб.?Эти претензии также были предъявлены в суде, документы были представлены пострадавшими.Хотелось бы ошибаться, но специалисты выдвигают свою версию, которая требует тщательного расследования, что в ситуации, с которой столкнулись пострадавшие, действует простая, но действенная схема. По их оценочному мнению, схема следующая: до процедуры банкротства создается фиктивная кредиторская задолженность, через «липовые» компании выводятся активы и денежные средства. В итоге добропорядочные организации недосчитываются сотен миллионов рублей.- считает Гаврилов Владимир. -По данной ситуации Ассоциацией принято решение написать письмо прокурору Республики Крым Олегу Камшилову, направить обращения в адрес Министерства транспорта РФ, главы республики Крым, депутата Государственной Думы ФС РФ Натальи Поклонской.Информационное агентство "Тамбов-Информ", общественные организации Тамбовской и Воронежской области, представители депутатского корпуса будут активно следить за развитием данной ситуации, способствовать общественной огласке, правовой и нравственной оценке действий "эффективных" менеджеров дорожно-строительного бизнеса. Доведем до наших читателей оценочное мнение руководителей министерства транспорта РФ, руководства республики Крым, депутатов ГД, избранных от этого региона.



