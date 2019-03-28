Уровень воды в Цне поднялся на 5 см Комментариев: 0



На большинстве озер и прудов Тамбовской области толщина льда составляет более 50 сантиметров. Казалось бы, этого вполне достаточно для того, чтобы спокойно выдержать взрослого человека. Однако, структура льда уже неоднородна и безопасным его назвать нельзя. Выходить на такой лед – прямой риск для жизни.



На днях в Токаревском районе сотрудниками МЧС совместно с администрацией района и рядом других организаций были проведены мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий весеннего половодья и природных пожаров. Созданы специальные комиссии которые ежедневно контролируют паводковую обстановку на подведомственных территориях, а именно уровень подъёма воды, состояние гидротехнических сооружений, плотин, проездных мостов.



Уровень воды в реке Цна поднялся на 5 см, а в реке Савала не изменился. Толщина льда на реках Тамбовской области составляет до 25 см, но в реке Цна в Тамбове льда уже нет. Уровень воды составляет примерно 230 см. Скорее всего, масштабных подтоплений в этом году удастся избежать.На большинстве озер и прудов Тамбовской области толщина льда составляет более 50 сантиметров. Казалось бы, этого вполне достаточно для того, чтобы спокойно выдержать взрослого человека. Однако, структура льда уже неоднородна и безопасным его назвать нельзя. Выходить на такой лед – прямой риск для жизни.На днях в Токаревском районе сотрудниками МЧС совместно с администрацией района и рядом других организаций были проведены мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий весеннего половодья и природных пожаров. Созданы специальные комиссии которые ежедневно контролируют паводковую обстановку на подведомственных территориях, а именно уровень подъёма воды, состояние гидротехнических сооружений, плотин, проездных мостов.



