В Тамбовской области начался весенний призыв граждан на военную службу Комментариев: 0



Продолжится комплектование научных и научно-производственных рот (всего функционирует 16 научных рот, в которых успешно проходит службу 624 человека, из них 4 роты Военного инновационного технополис «Эра). В 16 научных рот для прохождения военной службы по призыву весной этого года планируется направить более 300 человек (в том числе роты Военного инновационного технополиса «Эра»).



Отбор в научные роты будет осуществляться путем персонального отбора в высших учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе.



Продолжится комплектование и спортивных рот. Для прохождения военной службы в спортивных ротах планируется набрать более 190 человек. Минимальное требование, которое предъявляется к призывникам, для поступления в спортивные роты, нужно быть кандидатом в сборную команд России по Олимпийским видам спорта. Сейчас функционируют 4 спортивные роты, в которых проходит службу 370 человек.



С 16 мая 2019 г. в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское). В Тамбовской области, как и по всей России с 1 апреля, начинается весенний призыв на срочную службу в вооруженных силах. Призывная кампания до 15 июля. Как сообщает Минобороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2019 года №135 весной 2019 года будет призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 135 тыс. человек.Продолжится комплектование научных и научно-производственных рот (всего функционирует 16 научных рот, в которых успешно проходит службу 624 человека, из них 4 роты Военного инновационного технополис «Эра). В 16 научных рот для прохождения военной службы по призыву весной этого года планируется направить более 300 человек (в том числе роты Военного инновационного технополиса «Эра»).Отбор в научные роты будет осуществляться путем персонального отбора в высших учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе.Продолжится комплектование и спортивных рот. Для прохождения военной службы в спортивных ротах планируется набрать более 190 человек. Минимальное требование, которое предъявляется к призывникам, для поступления в спортивные роты, нужно быть кандидатом в сборную команд России по Олимпийским видам спорта. Сейчас функционируют 4 спортивные роты, в которых проходит службу 370 человек.С 16 мая 2019 г. в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).



