В Тамбовской области могут закрыть ещё одну школу Комментариев: 0



В своем обращении родители отмечают, что здание школы имеет все необходимые условия для обучения и воспитания детей: газификация, пожарная сигнализация, столовая. "Но, если закроют школу, умрёт село! Родители уже на протяжении последних 5 лет забирают своих детей и уезжают, т.к. нам постоянно грозили закрытием", отмечается в письме. В результате этих действий родители 11 детей перевели их в другие школы.



"Ежедневные поездки отразятся на здоровье наших детей, так как они будут вставать очень рано, ожидать в морозы и дожди автобус, часто болеть, а малышам там придётся ждать до 16.00 старших детей. Мы понимаем обстановку в стране, но в этом наши дети не виноваты. Разговоры о защите интересов ребенка, если он добирается до новой школы километры, по разбитой дороге, проходящей через шоссе «Уварово - Тамбов», находится в школе до 16.00, мягко говоря, не убеждают. Просим Вас не закрывать школу и не подвергать опасности наших детей. Со школой есть жизнь в селе. Закрытие школы приведет к его исчезновению. Люди поставлены в такие условия, что в родном селе жить становится невыносимо. Пожалуйста, помогите нам в решении данного вопроса о сохранении нашей школы. Услышьте нас! Сохраните нашу школу! Пусть наши дети доучатся в родном селе! Иначе и нам, родителям, придётся уехать отсюда!"



Администрация Ржаксинского района в ответе на обращение родителей сообщила, что вопрос по закрытию филиала школы в селе Лукино не рассматривался. При этом в администрации не пожелали разобраться с тем, кто и с какой целью угрожал закрытием школы. В селе Лукино Ржаксинского района могут закрыть школу. Родители учащихся обратились на сайт губернатора Александра Никитина с требованием не закрывать школу.В своем обращении родители отмечают, что здание школы имеет все необходимые условия для обучения и воспитания детей: газификация, пожарная сигнализация, столовая. "Но, если закроют школу, умрёт село! Родители уже на протяжении последних 5 лет забирают своих детей и уезжают, т.к. нам постоянно грозили закрытием", отмечается в письме. В результате этих действий родители 11 детей перевели их в другие школы."Ежедневные поездки отразятся на здоровье наших детей, так как они будут вставать очень рано, ожидать в морозы и дожди автобус, часто болеть, а малышам там придётся ждать до 16.00 старших детей. Мы понимаем обстановку в стране, но в этом наши дети не виноваты. Разговоры о защите интересов ребенка, если он добирается до новой школы километры, по разбитой дороге, проходящей через шоссе «Уварово - Тамбов», находится в школе до 16.00, мягко говоря, не убеждают. Просим Вас не закрывать школу и не подвергать опасности наших детей. Со школой есть жизнь в селе. Закрытие школы приведет к его исчезновению. Люди поставлены в такие условия, что в родном селе жить становится невыносимо. Пожалуйста, помогите нам в решении данного вопроса о сохранении нашей школы. Услышьте нас! Сохраните нашу школу! Пусть наши дети доучатся в родном селе! Иначе и нам, родителям, придётся уехать отсюда!"Администрация Ржаксинского района в ответе на обращение родителей сообщила, что вопрос по закрытию филиала школы в селе Лукино не рассматривался. При этом в администрации не пожелали разобраться с тем, кто и с какой целью угрожал закрытием школы.



