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Из Тамбова в Симферополь и Сочи
Сегодня, 12:52
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Из Тамбова летом откроется авиасообщение с Симферополем и Сочи. Стоимость перелета составит от 5640 рублей.
Рейсы в Сочи начнутся с 1 июня и завершатся 14 сентября. Первый рейс в Симферополь состоится 1 июня, а завершится программа полетов 21 сентября.
Авиакомпания «РусЛайн» в рамках летнего сезона 2019 года открыла рейсы в Анапу, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи из 10 городов России. Перелёты по южным направлениям доступны жителям таких регионов, как Брянск, Воронеж, Иваново, Калуга, Курск, Липецк, Пенза, Саранск, Саратов и Тамбов. Вылеты по каждому маршруту будут осуществляться до двух раз в неделю.
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