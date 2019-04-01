Знаете ли вы семьи, которые не могут купить обувь? Комментариев: 0



Знают ли наши читатели семьи, в которых не могут позволить себе купить новую обувь? Не Casadei или Gucci по 200 тысяч рублей за пару, а обычную обувь за 5-10 тысяч. Если вспомнить тамбовские зарплаты и пенсии, скрытую безработицу, то становится очевидно, что в Тамбовской области доля таких семей может быть ещё больше, чем в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, сообщает корреспондент РБК . Песков заявил, что затрудняется комментировать эту статистику. «Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — сказал он.Знают ли наши читатели семьи, в которых не могут позволить себе купить новую обувь? Не Casadei или Gucci по 200 тысяч рублей за пару, а обычную обувь за 5-10 тысяч. Если вспомнить тамбовские зарплаты и пенсии, скрытую безработицу, то становится очевидно, что в Тамбовской области доля таких семей может быть ещё больше, чем в России.



