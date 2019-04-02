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» » » Из-за плохой погоды на дорогах будет опасно

Из-за плохой погоды на дорогах будет опасно

Сегодня, 07:57
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Из-за плохой погоды на дорогах будет опасно
Согласно прогнозу Гидрометцентра, 4 апреля на территории Тамбовской, Рязанской, Воронежской и по северу Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега при усилении ветра до 18 м/с. Такая погода может сохраниться в течение следующих трех дней. ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сообщает, что готово к ухудшению погодных условий на федеральных трассах.

Для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным автодорогам на подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах дежурит 76 единиц техники. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах и в случае необходимости может быть увеличено. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения. Все машины, задействованные в содержании автодорог, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу техники в режиме реального времени.

В свою очередь, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.
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