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За год в России умерло 99,7 тысяч человек
Сегодня, 08:11
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Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме, сообщает ТАСС.
"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется", - сказала Голикова.
Ранее Татьяна Голикова выступая на сессии Гайдаровского форума, заявила, что Тамбовская область в списке антилидеров демографического роста населения в России, в регионе наблюдается самая высокая убыль населения – семь человек на тысячу жителей.
Она отметила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.
Смертность сельских жителей в России на 14% выше, чем городских, они живут почти на два года меньше, чем горожане, заявила Голикова. "К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на два года меньше городских", - сказала Голикова.
Она напомнила, что для повышения уровня получения медицинской помощи сельскими жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.
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