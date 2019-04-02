За год в России умерло 99,7 тысяч человек Комментариев: 0 Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме, сообщает



"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется", - сказала Голикова.



Ранее Татьяна Голикова выступая на сессии Гайдаровского форума, заявила, что



Она отметила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.



Смертность сельских жителей в России на 14% выше, чем городских, они живут почти на два года меньше, чем горожане, заявила Голикова. "К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на два года меньше городских", - сказала Голикова.



Она напомнила, что для повышения уровня получения медицинской помощи сельскими жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа. Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме, сообщает ТАСС "Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется", - сказала Голикова.Ранее Татьяна Голикова выступая на сессии Гайдаровского форума, заявила, что Тамбовская область в списке антилидеров демографического роста населения в России, в регионе наблюдается самая высокая убыль населения – семь человек на тысячу жителей.Она отметила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.Смертность сельских жителей в России на 14% выше, чем городских, они живут почти на два года меньше, чем горожане, заявила Голикова. "К сожалению, сейчас смертность сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на два года меньше городских", - сказала Голикова.Она напомнила, что для повышения уровня получения медицинской помощи сельскими жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.



