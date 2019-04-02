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В Тамбове у семьи из Кирсановского района родилась тройня
Сегодня, 09:00
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- У нас долгожданные детки родились, наши замечательные мальчики! Очень приятно, что дома их ждет девятилетняя сестренка Ирина, которая очень серьезно готовилась к появлению в семье братишек. Она все последнее время училась ухаживать за новорожденными малышами. Конечно, мы очень счастливы, даже нет слов! - поделилась первыми эмоциями мама тройняшек.
Кстати, ошеломительную новость о том, что она носит под сердцем трех детей, Елене сообщили еще на ранних сроках беременности специалисты консультативно-диагностического отделения перинатального центра. Беременность тройней - это всегда ситуация высокого риска для здоровья как мамы, так и малышей, поэтому ее пристально наблюдали медики. С рождением сыновей семью поздравили руководство и сотрудники перинатального центра.
С момента открытия в перинатальном центре родилось уже 3440 детей, 70 из них - двойни, причем 18 - уже в этом году. Рождение тройни, по статистическим данным, в Тамбовской области происходит раз в несколько лет. Предыдущая тройня появилась на свет в октябре 2017 года в Тамбове.
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