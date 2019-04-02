В Тамбове у семьи из Кирсановского района родилась тройня Комментариев: 0



- У нас долгожданные детки родились, наши замечательные мальчики! Очень приятно, что дома их ждет девятилетняя сестренка Ирина, которая очень серьезно готовилась к появлению в семье братишек. Она все последнее время училась ухаживать за новорожденными малышами. Конечно, мы очень счастливы, даже нет слов! - поделилась первыми эмоциями мама тройняшек.



Кстати, ошеломительную новость о том, что она носит под сердцем трех детей, Елене сообщили еще на ранних сроках беременности специалисты консультативно-диагностического отделения перинатального центра. Беременность тройней - это всегда ситуация высокого риска для здоровья как мамы, так и малышей, поэтому ее пристально наблюдали медики. С рождением сыновей семью поздравили руководство и сотрудники перинатального центра.

С момента открытия в перинатальном центре родилось уже 3440 детей, 70 из них - двойни, причем 18 - уже в этом году. Рождение тройни, по статистическим данным, в Тамбовской области происходит раз в несколько лет. Предыдущая тройня появилась на свет в октябре 2017 года в Тамбове. Три малыша родились в перинатальном центре областной детской больницы. Радость пришла в семью Елены и Олега Ивлевых из Кирсановского района. Как сообщает обладминистрация, на свет появились три мальчика с весом 2200, 2500 и 2060 граммов. Имена для младенцев родители выбрали заранее - Виталий, Артем и Илья. Уже в первые минуты своей жизни они к радости медиков и мамы приложились к груди. Возглавлял операционную бригаду заместитель главного врача Тамбовской областной детской клинической больницы по акушерству и гинекологии Алексей Прокопов. После родов мама и малыши чувствуют себя хорошо.- У нас долгожданные детки родились, наши замечательные мальчики! Очень приятно, что дома их ждет девятилетняя сестренка Ирина, которая очень серьезно готовилась к появлению в семье братишек. Она все последнее время училась ухаживать за новорожденными малышами. Конечно, мы очень счастливы, даже нет слов! - поделилась первыми эмоциями мама тройняшек.Кстати, ошеломительную новость о том, что она носит под сердцем трех детей, Елене сообщили еще на ранних сроках беременности специалисты консультативно-диагностического отделения перинатального центра. Беременность тройней - это всегда ситуация высокого риска для здоровья как мамы, так и малышей, поэтому ее пристально наблюдали медики. С рождением сыновей семью поздравили руководство и сотрудники перинатального центра.С момента открытия в перинатальном центре родилось уже 3440 детей, 70 из них - двойни, причем 18 - уже в этом году. Рождение тройни, по статистическим данным, в Тамбовской области происходит раз в несколько лет. Предыдущая тройня появилась на свет в октябре 2017 года в Тамбове.



