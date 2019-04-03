При благоустройстве стадиона «Спартак» выявлены нарушения Комментариев: 0



Проведенной проверкой установлено, что 13 августа 2018 года между муниципальным автономным учреждением стадион «Спартак» и ООО «ДорТрансСтрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству части территории стадиона, предусматривающий исполнение подрядных работ в течение 4 рабочих дней с момента заключения контракта. Цена контракта составила 2975044 рублей.



17 декабря 2018 года стороны заключили соглашение о расторжении муниципального контракта с фактическим выполнением работ на сумму 2535429 руб. на основании единственного акта о приемке выполненных работ от 17 октября 2018 года.



В ходе проверки установлено, что подрядной организаций не выполнены работы по устройству резинового покрытия, а также укладке бордюрного камня.

При этом писем от подрядчика о невозможности выполнить в срок указанные работы в адрес заказчика не направлялось. Объективных причин неисполнения контракта в полном объеме и оговоренные в нем сроки, не имелось.



Участвуя в аукционе ООО «ДорТрансСтрой» заранее знало о необходимости выполнения работ до 17 августа 2018 года и возможных коммерческих и иных рисках, соответственно, должно было принять все меры по исполнению контракта. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора организации-подрядчика производство по делу об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении для рассмотрения направлено в мировой суд Октябрьского района г. Тамбова. В Тамбове при благоустройстве стадиона «Спартак» выявлены нарушения. Прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении за неисполнение обязательств по муниципальному контракту.Проведенной проверкой установлено, что 13 августа 2018 года между муниципальным автономным учреждением стадион «Спартак» и ООО «ДорТрансСтрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству части территории стадиона, предусматривающий исполнение подрядных работ в течение 4 рабочих дней с момента заключения контракта. Цена контракта составила 2975044 рублей.17 декабря 2018 года стороны заключили соглашение о расторжении муниципального контракта с фактическим выполнением работ на сумму 2535429 руб. на основании единственного акта о приемке выполненных работ от 17 октября 2018 года.В ходе проверки установлено, что подрядной организаций не выполнены работы по устройству резинового покрытия, а также укладке бордюрного камня.При этом писем от подрядчика о невозможности выполнить в срок указанные работы в адрес заказчика не направлялось. Объективных причин неисполнения контракта в полном объеме и оговоренные в нем сроки, не имелось.Участвуя в аукционе ООО «ДорТрансСтрой» заранее знало о необходимости выполнения работ до 17 августа 2018 года и возможных коммерческих и иных рисках, соответственно, должно было принять все меры по исполнению контракта. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора организации-подрядчика производство по делу об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении для рассмотрения направлено в мировой суд Октябрьского района г. Тамбова.



