Транспортную карту в Тамбовской области все-таки будут продавать в Сбербанке Комментариев: 0

В Тамбове с 10 апреля в филиалах Сбербанка начнется продажа транспортных карт для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах городских маршрутов. В течение апреля транспортные карты будут доставлены и доступны в отделениях Сбербанка во всех городах и районах области, сообщает обладминистрация.



Социальные транспортные карты выдаются уже с января, и многие жители области ими активно пользуются. А те граждане, которые не относятся к льготным категориям, могут приобрести единые транспортные карты через несколько дней. В отличие от социальной карты, которая выдаётся бесплатно, единую транспортную карту можно купить за 100 рублей. Карты будут продаваться с нулевым балансом.



Пополнять карту можно на любую сумму. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. При снижении баланса карты ниже стоимости проезда оплата по карте станет невозможна.



Узнать баланс транспортной карты (также как и социальной) возможно несколькими способами: в мобильном приложении «Транспортная карта» (QR-код для скачивания приложения размещен на обратной стороне карты), в банкоматах или через мобильное приложение Сбербанка, в личном кабинете на сайте Сбербанк–Онлайн, по телефону службы поддержки оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда 8 (800) 301 04 44, а также в личном кабинете на официальном сайте системы www.asuop.ru (раздел «О картах» - «Типы карт» - «Вход в личный кабинет»). Регистрироваться на сайте www.asuop.ru необходимо самостоятельно после покупки карты.



По номеру 8 (800) 301 04 44 или по адресу электронной почты support@asuop.ru можно обращаться и с другими вопросам, касающимся использования транспортных карт. В Тамбове с 10 апреля в филиалах Сбербанка начнется продажа транспортных карт для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах городских маршрутов. В течение апреля транспортные карты будут доставлены и доступны в отделениях Сбербанка во всех городах и районах области, сообщает обладминистрация.Социальные транспортные карты выдаются уже с января, и многие жители области ими активно пользуются. А те граждане, которые не относятся к льготным категориям, могут приобрести единые транспортные карты через несколько дней. В отличие от социальной карты, которая выдаётся бесплатно, единую транспортную карту можно купить за 100 рублей. Карты будут продаваться с нулевым балансом.Пополнять карту можно на любую сумму. Оплата принимается в отделениях банка, терминалах, через онлайн-сервисы. При снижении баланса карты ниже стоимости проезда оплата по карте станет невозможна.Узнать баланс транспортной карты (также как и социальной) возможно несколькими способами: в мобильном приложении «Транспортная карта» (QR-код для скачивания приложения размещен на обратной стороне карты), в банкоматах или через мобильное приложение Сбербанка, в личном кабинете на сайте Сбербанк–Онлайн, по телефону службы поддержки оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда 8 (800) 301 04 44, а также в личном кабинете на официальном сайте системы www.asuop.ru (раздел «О картах» - «Типы карт» - «Вход в личный кабинет»). Регистрироваться на сайте www.asuop.ru необходимо самостоятельно после покупки карты.По номеру 8 (800) 301 04 44 или по адресу электронной почты support@asuop.ru можно обращаться и с другими вопросам, касающимся использования транспортных карт.



