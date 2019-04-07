В Тамбовской области устанавлен пожароопасный сезон Комментариев: 0



Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания костер должен быть засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.



Вблизи леса сжигание мусора можно производить только на специально отведенных участках. Такое место должно располагаться на расстоянии не менее 100 метров от хвойного и 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих хвойных, лиственных деревьев. Кроме того, территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами.



Тамбовские лесоводы проводят все необходимые работы по противопожарному обустройству лесов региона - прокладывают и подновляют минерализованные полосы, убирают сухостойные и буреломные деревья. С начала пожароопасного сезона на территории Тамбовщины усилят свою работу лесные патрули, а также будет активизирована деятельность по контролю за выжиганием сухой растительности. Все это позволит не допустить лесных пожаров на территории области.



Нарушители лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах будут привлечены к штрафным санкциям. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданину придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей; должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей; юридическому лицу – от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима эти штрафные санкции увеличиваются вдвое.



Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, на граждан составит 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.



Телефон региональной диспетчерской службы: 8(4752) 72-00-14.

Федеральный телефон горячей линии: 8 800 100 94 00 или по телефону 01 (с мобильного – 001). С 10 апреля в Тамбовской области устанавливается пожароопасный сезон. В пожароопасный сезон в лесах Тамбовской области запрещается бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры на участках поврежденного леса с подсохшей травой, под кронами деревьев, на торфяниках, в местах рубок.Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания костер должен быть засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.Вблизи леса сжигание мусора можно производить только на специально отведенных участках. Такое место должно располагаться на расстоянии не менее 100 метров от хвойного и 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих хвойных, лиственных деревьев. Кроме того, территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами.Тамбовские лесоводы проводят все необходимые работы по противопожарному обустройству лесов региона - прокладывают и подновляют минерализованные полосы, убирают сухостойные и буреломные деревья. С начала пожароопасного сезона на территории Тамбовщины усилят свою работу лесные патрули, а также будет активизирована деятельность по контролю за выжиганием сухой растительности. Все это позволит не допустить лесных пожаров на территории области.Нарушители лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах будут привлечены к штрафным санкциям. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданину придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей; должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей; юридическому лицу – от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима эти штрафные санкции увеличиваются вдвое.Штраф за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, на граждан составит 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.Телефон региональной диспетчерской службы: 8(4752) 72-00-14.Федеральный телефон горячей линии: 8 800 100 94 00 или по телефону 01 (с мобильного – 001).



