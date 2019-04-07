|
Для ветеранов боевых действий разработали интернет справочник
Сегодня, 10:09
Комментариев: 0
Версия для печати
«В благодарность за ваш неоценимый вклад в защиту интересов нашей страны мы объединили усилия с ветеранскими организациями России, чтобы оказать вам необходимую помощь, ответить на часто задаваемые вопросы и поддержать вас и членов ваших семей», - отмечают руководители фонда «Память поколений».
На портале можно узнать, какие льготы на федеральном и региональном уровне положены ветерану, воспользоваться юридической консультацией, получить профессиональную психологическую помощь, помощь волонтёра. Также на сайте размещены интересные тематические новости и информация о скидках и акциях от партнеров платформы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.