В Тамбове пройдет выставка легавых собак Комментариев: 0



В зависимости от результатов прохождения племенного смотра собаке присваивается оценка:

– Рекомендована для племенного разведения (собака высокого класса, имеющая ярко выраженные породные достоинства и демонстрирующая типичный для породы темперамент).

– Допущена к племенному разведению (собака, соответствующая оценке «очень хорошо», имеющая незначительные недостатки, но не имеющая ни одного порока и демонстрирующая типичный для породы темперамент).

– Условно допущена к племенному разведению (собака, имеющая приобретенные дефекты, которые не позволяют участвовать в выставках, но не влияют на репродуктивную функцию и здоровье, например: сломан или выбит зуб, висит в результате травмы ухо, на коже рубцы, шрамы, ожоги; в данном случае для получения допуска в разведение обязательно наличие заключения ветеринарного врача; может быть учтена также особая ценность происхождения или выдающиеся рабочие качества, подтвержденные дипломами).



Мероприятия организуют Тамбовская региональная общественная организация "Центр охотничьего собаководства» и «Тамбовское региональное общество охотников и собаководов. Начало в 10 часов. В Тамбове 20 апреля впервые пройдет племенной смотр и традиционная выставка легавых собак. В Рассказовском сквере Тамбова соберутся собаководы на городскую выставку легавых собак, где будут представлены такие породы, как бретонский эпаньоль, английский пойнтер, английский сеттер, веймаранер, венгерские легавые, ирландский красно-белый сеттер, ирландский красный сеттер, немецкий курцхаар, сеттер гордон и немецкий дратхаар - самая многочисленная порода подружейных собак на Тамбовщине.В зависимости от результатов прохождения племенного смотра собаке присваивается оценка:– Рекомендована для племенного разведения (собака высокого класса, имеющая ярко выраженные породные достоинства и демонстрирующая типичный для породы темперамент).– Допущена к племенному разведению (собака, соответствующая оценке «очень хорошо», имеющая незначительные недостатки, но не имеющая ни одного порока и демонстрирующая типичный для породы темперамент).– Условно допущена к племенному разведению (собака, имеющая приобретенные дефекты, которые не позволяют участвовать в выставках, но не влияют на репродуктивную функцию и здоровье, например: сломан или выбит зуб, висит в результате травмы ухо, на коже рубцы, шрамы, ожоги; в данном случае для получения допуска в разведение обязательно наличие заключения ветеринарного врача; может быть учтена также особая ценность происхождения или выдающиеся рабочие качества, подтвержденные дипломами).Мероприятия организуют Тамбовская региональная общественная организация "Центр охотничьего собаководства» и «Тамбовское региональное общество охотников и собаководов. Начало в 10 часов.



