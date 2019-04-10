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В Тамбове пройдет выставка легавых собак
Вчера, 17:23
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В зависимости от результатов прохождения племенного смотра собаке присваивается оценка:
– Рекомендована для племенного разведения (собака высокого класса, имеющая ярко выраженные породные достоинства и демонстрирующая типичный для породы темперамент).
– Допущена к племенному разведению (собака, соответствующая оценке «очень хорошо», имеющая незначительные недостатки, но не имеющая ни одного порока и демонстрирующая типичный для породы темперамент).
– Условно допущена к племенному разведению (собака, имеющая приобретенные дефекты, которые не позволяют участвовать в выставках, но не влияют на репродуктивную функцию и здоровье, например: сломан или выбит зуб, висит в результате травмы ухо, на коже рубцы, шрамы, ожоги; в данном случае для получения допуска в разведение обязательно наличие заключения ветеринарного врача; может быть учтена также особая ценность происхождения или выдающиеся рабочие качества, подтвержденные дипломами).
Мероприятия организуют Тамбовская региональная общественная организация "Центр охотничьего собаководства» и «Тамбовское региональное общество охотников и собаководов. Начало в 10 часов.
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